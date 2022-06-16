Hayat İstanbul hattı Antepte
KÜLTÜR SANAT

İstanbul hattı Antep’te

Hat Sanatında İstanbul Gaziantep Buluşması sloganıyla yola çıkan hat sergisinin açılışı yapıldı. Gaziantep Sanat Merkezi’nde düzenlenen Visal adlı sergi, hat sanatının en güzel örneklerine ev sahipliği yapıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul hattı Antep’te
Visal sergisi

Hat Sanatında İstanbul Gaziantep Buluşması sloganıyla yola çıkan hat sergisinin açılışı yapıldı. Gaziantep Sanat Merkezi’nde düzenlenen Visal adlı sergi, hat sanatının en güzel örneklerine ev sahipliği yapıyor. Sergi, Türkiye’nin önemli hattatlarından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baş hattatı olan Ferhat Kurlu ve öğrencisi Füsun Akşamoğlu Dolaş öncülüğünde düzenlendi. Dünyaca ünlü hattatlardan olan Ferhat Kurlu, uluslararası pek çok yarışmada derecelere sahipken, öğrencisi Füsun Akşamoğlu Dolaş ise Türkiye’de sayıları az olan kadın hattatlardan biri. Ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ünlü hattat Hasan Çelebi’den icazet alan tek hattat.

Müjdeler peş peşe geldi

Müjdeler peş peşe geldi

​Rakamlar netleşiyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
13 ile sarı kodlu uyarı

13 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun.
Haber kılıflı muhbirlik

​Diyarbakır'dan havalanan F-16'ları son dakika haberi olarak PKK'ya bildirdiler.

​Ordu'da heyecan verici keşif.

​Putin uyarmıştı: Savaşın dengesini değiştirecek.

​Karadeniz gazını çıkarma çalışmaları böyle yürütülüyor.

​Dış politikada hükümete akıl vermeye çalışan TÜSİAD'a Erdoğan'dan sert tepki.

​Trafik kazasında ölen gencin Afganlar tarafından öldürüldüğü yalanını yaydılar.

​Köylülerin 'ses bombası' sitemi.

​Hükümetin resmi artışı açıklamasını bekliyorlar.

​Brezilya polisi cesetlerin bulunduğunu açıkladı.

​Selfie çekmek isterken canından oluyordu.

​Çaldığı 41 büyükbaşı kestirip kasaplara satmış.

​Maymun çiçeği virüsü kapıya dayandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.