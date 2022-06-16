İstanbul hattı Antep’te

Hat Sanatında İstanbul Gaziantep Buluşması sloganıyla yola çıkan hat sergisinin açılışı yapıldı. Gaziantep Sanat Merkezi’nde düzenlenen Visal adlı sergi, hat sanatının en güzel örneklerine ev sahipliği yapıyor. Sergi, Türkiye’nin önemli hattatlarından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baş hattatı olan Ferhat Kurlu ve öğrencisi Füsun Akşamoğlu Dolaş öncülüğünde düzenlendi. Dünyaca ünlü hattatlardan olan Ferhat Kurlu, uluslararası pek çok yarışmada derecelere sahipken, öğrencisi Füsun Akşamoğlu Dolaş ise Türkiye’de sayıları az olan kadın hattatlardan biri. Ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ünlü hattat Hasan Çelebi’den icazet alan tek hattat.
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