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KÜLTÜR SANAT

İstanbul Modern bugün açılıyor

İstanbul Modern, kontrollü sosyal hayat sürecinde Beyoğlu’ndaki geçici mekânının kapılarını bugün yeniden açıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Modern'in Beyoğlu’ndaki geçici mekânı.
İstanbul Modern'in Beyoğlu’ndaki geçici mekânı.

COVID-19 salgını sebebiyle 17 Mart’ta geçici olarak ziyarete kapatılan İstanbul Modern, güvenli bir müze deneyimi için hazırlıklarını tamamladı. Müze, bugün ziyarete açılıyor.

Güvenli müze ziyareti için alınan önlemler

Günlük rutin temizlik süreçlerinin dışında, İstanbul Modern düzenli olarak profesyonel ekiplerin desteğiyle özel kimyasallar kullanılarak dezenfekte ediliyor. Her katta el dezenfektanı bulunuyor. Vestiyere sadece büyük çantalar kabul ediliyor, teslimat sırasında çantalara spreyle dezenfektan uygulanıyor. Ödünç bebek arabası ve tekerlekli sandalye hizmetini kullanmak isteyen ziyaretçiler için bu araçlar yine her kullanım öncesi ve sonrası dezenfekte ediliyor.

Müzeyi gezmek için maske takmak zorunlu. Ayrıca girişte temassız cihazla her ziyaretçinin vücut ısısı ölçülüyor. Biletler sadece kredi kartıyla alınabiliyor.

İstanbul Modern’in yeni çevrimiçi sergisi: Pandemi günlerinde fotoğraf
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İstanbul Modern’in yeni çevrimiçi sergisi: Pandemi günlerinde fotoğraf

Müze girişinde gişeden alınabilecek biletin yanı sıra çevrimiçi rezervasyon sistemi başlatılıyor. Müzenin daha güvenli ve rahat bir şekilde gezilebilmesi için çevrimiçi rezervasyon uygulaması başlatılıyor. Ziyaretçiler İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden saat aralığı seçerek rezervasyon yapabiliyor. Aynı anda tüm sergi katlarında bulunabilecek ziyaretçi sayısı ise sosyal mesafe kuralı gereği 70 ile sınırlandırılıyor.

Etkinliklere kısa bir ara

Kontrollü normalleşme süreci sebebiyle rehberli grup turları ve İstanbul Modern Sinema’daki film gösterimleri dahil müzedeki tüm eğitim ve etkinlikler çevrimiçi olarak devam ediyor.

Sergiler ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul Modern’in ziyarete açılmasıyla birlikte koleksiyon sergisi, Uluslararası Misafir Sanatçı Programı çerçevesinde dünyanın farklı coğrafyalarından on sanatçının İstanbul’daki zanaatkârlarla birlikte üretimlerinin yer aldığı “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” sergisi ve “Lütfi Özkök: Portreler” adlı fotoğraf sergisi izleyiciyle buluşacak.

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