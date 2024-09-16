İstanbul Modern'de "kırmızı" filmler

İstanbul Modern Sinema’nın, “kırmızı” temalı filmlerden hazırladığı “Çok Kırmızı” seçkisi, 19-29 Eylül arasında sinemaseverlerle buluşacak. “Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında” sergisinden ilham alarak hazırlanan seçki, hikâyelerinde veya duygu evrenlerinde kırmızı rengin başrolde olduğu filmlerden oluşuyor. Krzysztof Kieslowski’nin yönetmenliğini üstlendiği “Üç Renk: Kırmızı” filmiyle 19 Eylül’de başlayacak programda toplam 10 film gösterilecek. Seçki kapsamında 19 Eylül’de “Oz Büyücüsü”, 19-29 Eylül’de “Kırmızı Fenerler”, 21-26 Eylül’de “Arka Sokaklar”, 26 Eylül’de “Çinli Kız” gibi filmler izleyiciyle buluşacak.
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1 saat önce