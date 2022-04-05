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Hayat İstanbul Modernden çocuklara atölyeler
KÜLTÜR SANAT

İstanbul Modern’den çocuklara atölyeler

İstanbul Modern, 11-15 Nisan’daki ara tatil için çocuklara yönelik sanat dolu, hem eğlenceli hem de öğretici bir dizi çevrimiçi atölye programı hazırladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Modern’den çocuklara atölyeler
İstanbul Modern çocuk atölyesi

İstanbul Modern, 11-15 Nisan’daki ara tatil için çocuklara yönelik sanat dolu, hem eğlenceli hem de öğretici bir dizi çevrimiçi atölye programı hazırladı. Farklı kavramlara odaklanan beş atölye çalışmasında; Değişen Resimler, Duvarların Resmi, Benim Renklerim, Birleşen Nesneler, Lekeler ve Çizgiler adlı programlar yer alacak. Çocuklar hafta içi her gün düzenlenecek bu atölyelerin her birine ayrı ayrı veya bir bütün olarak katılabilecek. Atölyelerin beşine kayıt yaptıranlara Ara Tatilde Çocuklara Çevrimiçi Sanat Okulu Katılım Belgesi verilecek. Çevrimiçi Ara Tatil Sanat Okulu programlarına katılımlar kontenjanla sınırlı.

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