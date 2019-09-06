Türkiye'den iki şehir listede

Mastercard’ın gelenekselleşen Hedef Şehirler Endeksi raporuna göre İstanbul 13.40 milyon ziyaretçi ile dünyada en çok ziyaret ediyen 8. şehir oldu. Öte yandan dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinde ilk dokuzda Türkiye'den iki şehir yer aldı. İstanbul'u 12.41 milyon ziyaretçi ile Antalya takip etti.

Rapora göre yaklaşık 22,7 milyon uluslararası ziyaretçiyi ağırlayan Bangkok, bu yıl turistler için en iyi rota olarak listede yerini aldı. Bangkok'u 19.10 milyon ile Paris, 19.01 milyon ile Londra, 15.93 milyon ile Dubai ve 14.67 milyon ile Singapur takip etti. Mastercard'ın raporu dünyanın en büyük 200 şehrine gerçekleştirilen tatil ve iş seyahatlerini değerlendiriyor.