İstanbul'a gelen yabancı turist sayısı yüzde 66 arttı

İstanbul'a 2014 yılında 11 milyon 842 bin 983, 2015'te 12 milyon 414 bin 677, 2016'da 9 milyon 203 bin 987, 2017'de 10 milyon 840 bin 595, 2018'de 13 milyon 432 bin 990, 2019'da 14 milyon 906 bin 663, 2020'de 5 milyon 1981, 2021'de 9 milyon 25 bin 4, 2022'de ise 16 milyon 18 bin 726 yabancı turist geldi.