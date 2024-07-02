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Hayat

İstanbul’da caz zamanı

04:00 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 03:37 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

31. İstanbul Caz Festivali, yerli ve yabancı 200’ü aşkın sanatçıyı ağırlayacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 3-18 Temmuz’da müzikseverlerle buluşacak olan festival, 3 Temmuz’da Avusturya Konsolosluğu Kültür Ofisi Bahçesi’nde, Avusturyalı grup Saint Privat konseriyle başlayacak. Açılışta, Nilüfer Verdi ve Nino Varon’a “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” verilecek.

Cazın yanı sıra rock, pop, blues, reggae, funk ve farklı türlere de yer veren ve çok çeşitli bir seçki ile herkese hitap eden festival, 40’a yakın konserde, usta isimlerden yeni seslere 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak.



#Aktüel
#Müzik
#Caz
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