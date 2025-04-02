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İstanbul'da geçen yıl 89 bin çocuğa otizm taraması yapıldı

İstanbul'da geçen yıl 89 bin çocuğa otizm taraması yapıldı

14:312/04/2025, Çarşamba
AA
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Otizmin belirtileri en erken yaşamın altıncı ayında fark edilebilirken, tanı 12 aylıktan itibaren konulabilir.
Otizmin belirtileri en erken yaşamın altıncı ayında fark edilebilirken, tanı 12 aylıktan itibaren konulabilir.

Aile hekimleri tarafından on binlerce çocuğa otizm taraması yapıldığını açıklayan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "2024 yılında 1,5-3 yaş arası 89 bin çocuğumuzu otizm spektrum bozukluğu açısından taradık. Aile hekimlerimiz 4 bin 900 çocuğumuzu riskli değerlendirdi" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, geçen yıl 1,5-3 yaş arası 89 bin çocuğu otizm spektrum bozukluğu açısından taradıklarını, aile hekimlerinin 4 bin 900'ünü "riskli" olarak değerlendirdiğini bildirdi. Güner, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otizmde erken teşhisin önemine dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:


"İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak 2024 yılında 1,5-3 yaş arası 89 bin çocuğumuzu otizm spektrum bozukluğu açısından taradık. Aile hekimlerimiz 4 bin 900 çocuğumuzu riskli değerlendirdi. 20 hastanemizde çocuk ergen psikiyatri uzmanlarımız, erken tanı için muayeneler yaparak çocuklarımızı eğitime yönlendiriyor."




#İstanbul
#İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner
#otizm
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