İstanbul'da geçen yıl 89 bin çocuğa otizm taraması yapıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, geçen yıl 1,5-3 yaş arası 89 bin çocuğu otizm spektrum bozukluğu açısından taradıklarını, aile hekimlerinin 4 bin 900'ünü "riskli" olarak değerlendirdiğini bildirdi. Güner, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otizmde erken teşhisin önemine dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı: