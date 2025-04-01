Otizme sergi ile farkındalık

Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği (ODEDDER), 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında sergi açacak. Ceren Gökçe’nin “Renklerin Sessiz Dili: Sanat İyileştirir” sergisi yarın Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Sergi açılışında, Türkiye’nin “Beykoz’un Mozart’ı” ismiyle tanıdığı otizmli Yunus Yazar, piyano dinletisi sunacak. Sergide, Gökçe’nin sanatla kendini ifade yolculuğunu anlatan 56 çalışması yer alacak. 8 Nisan’a kadar görülebilecek sergi, otizmliler ile ailelerinin yaşadığı zorluklara ışık tutmayı ve toplumdaki yerlerini pekiştirmeyi amaçlıyor.