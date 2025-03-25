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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tiran'da

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Tiran'da

04:0025/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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12-19 Mart tarihlerinde Kosova’nın çeşitli şehirlerini gezen mobil müze 28 Mart’ta kadar Arnavutluk’ta kalacak.
12-19 Mart tarihlerinde Kosova’nın çeşitli şehirlerini gezen mobil müze 28 Mart’ta kadar Arnavutluk’ta kalacak.

“Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi” Arnavutluk’taki ikinci durağı başkent Tiran’da ziyaretçilerle buluştu. İskenderbey Meydanı’na yerleştirilen mobil müzeyi, farklı yaş gruplarından vatandaşların yanı sıra şehir genelindeki okullardan öğrenciler ziyaret ediyor. Daha önce ülkenin kuzeyindeki İşkodra’da kapılarını ziyaretçilere açan mobil müze, başkent Tiran’ın ardından Elbasan şehrine de gidecek. Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan müzede, o döneme ait fotoğraflar, savaş objeleri ve tarihi eserler yer alıyor.


#Çanakkale Savaşları
#müze
#Tiran
#Arnavutluk

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