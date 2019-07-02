İstanbul'da opera zamanı

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin 2-3 Temmuz tarihlerinde sahneleyeceği TURANDOT Operası ile başlayacak. ünlü İtalyan konuk rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu eserin Turandot başrolünü 2 Temmuz 2019 tarihinde ünlü Koreli solist sanatçı Lilla Lee, 3 Temmuz tarihinde de yine bir başka ünlü isim, Kazak solist Zhupar Gabdullina seslendirecek. Devlet Opera ve Balesi Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Müdürü ünlü tenör Murat Karahan’ın sanat yönetmenliğinde oluşturulan, opera ve balenin bir arada olduğu büyük bir prodüksiyon olan TROYA Epik Operası ise 6-7 Temmuz’da sanatseverlerle buluşacak. Ünlü halk ozanımız Yunus Emre’nin şiirleri eşliğinde, onun sevgi felsefesini opera sahnesine taşıyacak olan Ahmet Adnan Saygun’un bestesi Yunus Emre Oratoryosu da 10 Temmuz’da İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

BOLŞOY TİYATROSU SAHNEDE

Rus rüzgarı estirecek Bolşoy Tiyatrosu solistlerinin 13-14 Temmuz tarihlerinde seslendireceği ‘Bolşoy Solistleri Gala Konseri’ festivalin son iki gününde zengin bir repertuvarla sanatseverlere muhteşem bir müzik ziyafeti sunacak.