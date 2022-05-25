Hayat İstanbulensis Şiir Festivali başlıyor
KÜLTÜR SANAT

İstanbulensis Şiir Festivali başlıyor

Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2012’den beri düzenlenen “Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali” edebiyatseverlerle buluşuyor. 25-28 Mayıs tarihleri arasındaki festival, ülkemizden ve farklı coğrafyalardan önemli şairlere ev sahipliği yapacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulensis Şiir Festivali başlıyor
“Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali”

Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2012’den beri düzenlenen “Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali” edebiyatseverlerle buluşuyor. 25-28 Mayıs tarihleri arasındaki festival, ülkemizden ve farklı coğrafyalardan önemli şairlere ev sahipliği yapacak.

Bu yılki tema “Şiirin ve Şehrin Kapısı: Kale’den Şehre” olarak belirlendi. Festivalle şiir ve şehir ilişkisi üzerinden Aydos Kalesi ve Sultanbeyli gündeme taşınarak, ulusal ve uluslararası ölçekte edebiyat dünyasına değer üretilmesi amaçlanıyor. Program kapsamında çeşitli etkinlikler ve müzik dinletileri düzenlenecek.

Şairler, Sultanbeyli’deki okulları da ziyaret edecek, şiir ve söyleşi etkinlikleriyle öğrencilerle buluşacak. Detaylı bilgi “www.istanbulensissiir.org” adresinden edinilebilir.

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