Hayat İstanbullular tiyatroya doyacak
KÜLTÜR SANAT

İstanbullular tiyatroya doyacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 26. İstanbul Tiyatro Festivali’ne sayılı günler kaldı. 25 Ekim-26 Kasım’da gerçekleşecek olan festival, tiyatro sahnesinde yeni keşifler arayanların ilgisini çekecek iki uluslararası oyunu ağırlayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbullular tiyatroya doyacak
​İstanbullular tiyatroya doyacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 26. İstanbul Tiyatro Festivali’ne sayılı günler kaldı. 25 Ekim-26 Kasım’da gerçekleşecek olan festival, tiyatro sahnesinde yeni keşifler arayanların ilgisini çekecek iki uluslararası oyunu ağırlayacak. Ben Duke’un Juliet ve Romeo’su ve Euripides Laskaridis’in Titanlar oyunu ilk kez İstanbullu izleyiciyle buluşacak. Toplam 24 tiyatro, performans ve dans gösterisini bir araya getirecek olan etkinlik, Okan Bayülgen’in yazıp, yönetip, oynadığı Richard oyununa da ev sahpliği yapacak.

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