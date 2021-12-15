İstihbarat dünyasının içinden notlar

İLKUT TAHA TASLI

Casusu Yakalamak Karşı İstihbarat Sanatı adlı kitap, karşı istihbarat (Kİ) uygulamalarını sanat olarak nitelendirmesi ile dikkat çekiyor. Yazar James M. Olson, boş bir tuvalde farklı renklerin insicamla bir arada kullanılması metaforu ile Kİ uygulamalarının sanatsal karakterine işaret ediyor. Başlıktaki bu vurgu, sonraki bölümlerde icraî nitelikteki örnek olaylar ile somutlaştırılıyor.

Prof. James M. Olson, CIA bünyesinde farklı birimlerde görev aldıktan sonra Karşı İstihbarat Şefliği görevi ile dikkat çeken bir isim. Kİ uygulamalarını anlatmaya ülke bazlı olarak başlıyor.

Çin, Rusya ve Küba istihbarat teşkilatlarının ABD’deki faaliyetleri, okuru şaşırtabilir zira şimdiye kadar ABD’nin diğer ülkelerdeki istihbarî faaliyetlerini okuduk. Kitap, yazarın mesleğinin de etkisiyle ABD’ye yönelen faaliyetleri anlatıyor. Özellikle Küba gizli servisi, Sovyetlerden edindiği ancak onu da aşan istihbarat kapasitesi ile dikkat çekici bir örnek vaka görünümünde. Öyle ki yazar, “KGB’ye sızabiliyorduk ancak Küba istihbaratına hiç sızamadık” itirafında bulunuyor. Kitapta, Philips Agee ya da Wasp Network (Red Avispa) gibi Küba operasyonlarının ayrıntıları da var.

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ÇİN İSTİHBARATI VE ABD

“Bir casuslar vardır, bir de Çinli casuslar”, Çin istihbaratın ABD’de uyandırdığı etkiyi göstermesi bakımından çok şey anlatan bir cümle. Öte yandan “Rus istihbaratının ABD’deki mevcut faaliyetlerinin Soğuk Savaş döneminin de üzerinde olduğu” yazarın en iddialı tezleri arasında.

Prof. Olson’un, bu tecrübesinin yanı sıra akademik bir disiplin olarak istihbarat araştırmaları çerçevesinde lisansüstü dersler veren de bir akademisyen olduğunu da not etmem gerekir.

Kitap, olay odaklı karakteri ile akıcı bir tarza sahip. Bunun yanı sıra Karşı İstihbarat’ta On Emir başlıklı bölüm ile yazarın pratik ve akademik birikimini meczederek teorize ettiğini görüyoruz. Bu kısımda, istihbarata karşı koyma (İKK) da denilen karşı istihbaratın, yakalamadan ziyade tespit ve önleme odaklı karakteri ile bilgi edinme kadar dezenformasyonu esas alan bir yapısı olduğu ön plana çıkıyor.

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Casusu Yakalamak kitabının, istihbaratın temel kavramları bakımından önemli bir kaynak niteliğiyle Türkçe literatürdeki yerini alacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Elemanlanma, angajman-angaje, motivasyon (parasal, ideolojik, etnik vs.) kendi gelen (walk-in), kaynak koruma, yöntemlerin gizliliği, penetrasyon, çifte ajan, ajan, kaynak sevk ve idaresi, haber elemanı, HUMINT gibi kavramların bilinmesi medyatik, akademik ya da politik düzlemlerdeki istihbarî düşünceleri vasatlığın girdabından kurtaracak bir ilk adım olabilir.

Kitabın karşı istihbarat temalı olduğunu özellikle vurgulamalıyım. İstihbaratın bir diğer temel alanı olan güvenlik istihbaratı bu kitabın kapsamı dışında. Türkiye’de istihbarat araştırmaları ve algısı; komplo teorileri, özel kuvvet faaliyetleri, olgusal olmayan spekülasyonlar üçgeninde vasatlıkla malulken, bu kitap istihbaratın temel alanlarından karşı istihbarata dair iyi bir öğrenme imkânı sunuyor. Casusu Yakalamak ilgili akademisyenler, her türden araştırmacılar ve istihbarat meslek memurluğuna intisap etmek isteyenler için göz ardı edilmemesi gereken bir kaynak.