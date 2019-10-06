Hayat İtfaiye aracı gelin arabası oldu
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İtfaiye aracı gelin arabası oldu

İtfaiye aracı gelin arabası oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye eri Adem Kılavuz düğününde itfaiye aracını gelin arabası yapmaya karar verdi. Kılavuz, hayatını birleştirdiği Beyzanur Küçükkaplan'dan onay almasının ardından biriminden izin alarak, itfaiye aracını gelin arabası gibi süsletti.
Mesleğini çok sevdiğini belirtend damat Kılavuz, yaptığı açıklamada, "İtfaiye aracını gelin arabası yapmak hayalimdi" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Adem Kılavuz - Beyzanur Küçükkaplan
Adem Kılavuz - Beyzanur Küçükkaplan

Malatya Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye eri düğününde "gelin arabası" olarak itfaiye aracını tercih etti.

İtfaiye aracı gelin arabası gibi süslendi

  • Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiye eri Adem Kılavuz hayatını birleştirdiği Beyzanur Küçükkaplan'dan onay almasının ardından biriminden izin alarak, itfaiye aracını gelin arabası gibi süsletti.

İtfaiye aracı düğün için süslendi.

Kılavuz, mesleğini çok sevdiğini belirterek, "İtfaiye aracını gelin arabası yapmak hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirerek, itfaiye aracını gelin arabasına dönüştürmeme izin veren İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar ile şube müdürümüz Ahmet Kılıç'a teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Düğün öncesi gelin Beyzanur Küçükkaplan'ın da onayını aldığını aktaran Kılavuz, "İlk duyduğunda çok şaşırdı, sonra sevindi. Mutluyuz, huzurluyuz, keyfimiz yerinde." ifadelerini kullandı.

Beyzanur Küçükkaplan
  • Küçükkaplan ise çok mutlu olduğunu işaret ederek, "İtfaiye aracının gelin arabası olmasına karşı çıkmadım. Eşimin mesleği bu saygı duydum, benim için de bir değişiklik oldu." dedi.

Kılavuz çifti

Konuşmaların ardından damat ile gelin süslenen itfaiye aracına binerek, düğünün yapılacağı salona gitti.

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