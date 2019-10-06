İtfaiye aracı gelin arabası oldu İtfaiye aracı gelin arabası oldu Malatya Büyükşehir Belediyesinde görevli itfaiye eri Adem Kılavuz düğününde itfaiye aracını gelin arabası yapmaya karar verdi. Kılavuz, hayatını birleştirdiği Beyzanur Küçükkaplan'dan onay almasının ardından biriminden izin alarak, itfaiye aracını gelin arabası gibi süsletti.

Mesleğini çok sevdiğini belirtend damat Kılavuz, yaptığı açıklamada, "İtfaiye aracını gelin arabası yapmak hayalimdi" diye konuştu.

Haber Merkezi 06 Ekim 2019, 18:35 Son Güncelleme: 06 Ekim 2019, 18:48 AA