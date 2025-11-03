Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
İTÜ'de Cami Mimarisi konuşulacak

İTÜ'de Cami Mimarisi konuşulacak

04:003/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Abdullatif Al Fozan Cami Mimarisi Ödülü iş birliğiyle, “4. Uluslararası Cami Mimarisi Konferansı”nı düzenleyecek.

İTÜ’den yapılan açıklamaya göre, bu yılki teması “Cami Mimarisini Yeniden Düşünmek” olan konferans, yarından itibaren 6 Kasım’a kadar İTÜ Taşkışla Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek. Mimarlık ve akademi çevrelerinden uluslararası çapta ilgi gören etkinliğe çeşitli ülkelerden toplam 317 bilimsel bildiri gönderildi. Bu yılki etkinlik kapsamında 55 saygın uzmandan oluşan bir kurul tarafından yürütülen hakem değerlendirmesi sonucunda 84 bildiri sunum için seçildi.



#Mimari
#İTÜ
#Aktüel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Yeni memur ve memur emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu? Polis, Öğretmen, Hemşire zam tablosu