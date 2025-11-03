İTÜ'de Cami Mimarisi konuşulacak

İTÜ’den yapılan açıklamaya göre, bu yılki teması “Cami Mimarisini Yeniden Düşünmek” olan konferans, yarından itibaren 6 Kasım’a kadar İTÜ Taşkışla Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek. Mimarlık ve akademi çevrelerinden uluslararası çapta ilgi gören etkinliğe çeşitli ülkelerden toplam 317 bilimsel bildiri gönderildi. Bu yılki etkinlik kapsamında 55 saygın uzmandan oluşan bir kurul tarafından yürütülen hakem değerlendirmesi sonucunda 84 bildiri sunum için seçildi.