Doğa tutkunları sonbahar renklerine bürünen Koramaz Vadisi'nde yürüdü

Kayseri'de doğaseverler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde yürüyüş gerçekleştirdi.
#UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi
#Koramaz Vadisi
#Kayseri
