Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Doğa tutkunları sonbahar renklerine bürünen Koramaz Vadisi'nde yürüdü

Doğa tutkunları sonbahar renklerine bürünen Koramaz Vadisi'nde yürüdü

17:292/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber

Kayseri'de doğaseverler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi'nde yürüyüş gerçekleştirdi.

#UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi
#Koramaz Vadisi
#Kayseri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak? 2025 KYK burs sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı