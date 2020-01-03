İyi fotoğrafın hikayesi olur

“Napalm Kızı” adıyla bilinen “Savaşın Dehşeti” isimli fotoğrafıyla 1972’de tüm dünyanın dikkatini Vietnam’a çeviren fotoğraf sanatçısı Nick Ut, “Fotoğraf çekmek çok kolaylaştı. Bir babaanneye de verseniz kolaylıkla fotoğraf çekebilir. Fotoğraf çekmeden önce hikayesini düşünmek gerekiyor. En önemlisi bu” dedi. Nick Ut, fotoğraf çekimi konusunda 50 yıl öncesine göre bugünün koşullarının çok daha avantajlı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Çektiğiniz fotoğrafın hikayesini bilirseniz iyi bir fotoğrafçı olursunuz. Ben işe gittiğim zaman yerel haberlerden hikayelere bakar ondan sonra kendi işimi belirlerdim. İnsanların fotoğrafını çekerken bazıları izin vermiyordu. Onlara basın kartımı gösteriyordum. Sonra izin veriyorlardı. Aslında insanlar önceleri fotoğrafının çekilmesine izin veriyordu ama bugün insanlar çok kızıyor.”

Nick Ut

ÖDÜL KAZANDIRAN KARE

Kendisine Pulitzer ödülü kazandıran fotoğraf ile gelişen ve değişen fotoğraf sanatına bakışını değerlendiren Ut, unutulmaz fotoğraf karesini 47 yıl önce çektiğini belirterek, “Bomba atılan yerdeki görüntüyü hatırlıyorum. Patlamadan sonra birçok çocuk ölü olarak çıkarılmıştı, ailesiyle beraber. Sonra o kızı koşarken gördüm. Üzerinde kıyafetleri yoktu ve koşuyordu. Vücudunun yanmış olduğunu gördüm. Bir fotoğrafını çekip kameramı kaldırdıktan sonra onu hastaneye götürüp hayatını kurtardım. Götürmeseydim ölürdü” diye konuştu.

EN İYİSİ OYDU

Nick Ut, Vietnam Savaşı’nın simgesi haline gelen fotoğraf karesindeki Kim Phuc Phan Pi ile sürekli konuştuklarını dile getirerek, İstanbul ziyareti öncesinde de Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan Phan Pi ile görüştüklerine işaret etti. Vietnam savaşı sırasında çok fotoğraf çektiğine dikkat çeken deneyimli fotoğraf sanatçısı, şunları kaydetti: “Ama en iyisi oydu. Hayatımın en iyi fotoğrafı da oydu. O fotoğrafa bakan herkes adımı biliyor ve o kızı da tanıyorlar. İnsanlar beni görüp ismimi söylüyor. Beni nereden tanıdıklarını soruyorum ve fotoğraftan tanıdıklarını söylüyorlar. İstanbul’a geldiğim zamanlarda da aynı durum oluyor.”

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İstanbul’da çekilen her kare güzel

Türk fotoğrafçılarını da yakından takip ettiğini aktaran Nick Ut, Burhan Özbilici ile Coşkun Aral’ın çok iyi fotoğrafçılar olduğunu söyledi. Ut, ikinci kez geldiği İstanbul’a ilk olarak 2009’da arkadaşıyla geldiğine belirtip, “İstanbul’a gelmeyi çok istiyordum. 51 yıldır fotoğraf çekiyorum. Tabii ki her ülke farklı ama İstanbul başka... İstanbul’da çekilen her fotoğraf çok güzel” ifadelerine yer verdi.