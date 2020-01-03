Hayat İyi fotoğrafın hikayesi olur
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İyi fotoğrafın hikayesi olur

“Çektiğiniz fotoğrafın hikayesini bilirseniz iyi bir fotoğrafçı olursunuz” diyen Nick Ut, 1972 yılında çektiği fotoğrafla ilgili şunları söyledi: “Hayatımın en iyi fotoğrafı oydu. O fotoğrafa bakan herkes adımı biliyor ve o kızı da tanıyor. İnsanlar beni görüp ismimi söylüyor.”

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nick Ut'un 1972 yılında çektiği fotoğraf
Nick Ut'un 1972 yılında çektiği fotoğraf

“Napalm Kızı” adıyla bilinen “Savaşın Dehşeti” isimli fotoğrafıyla 1972’de tüm dünyanın dikkatini Vietnam’a çeviren fotoğraf sanatçısı Nick Ut, “Fotoğraf çekmek çok kolaylaştı. Bir babaanneye de verseniz kolaylıkla fotoğraf çekebilir. Fotoğraf çekmeden önce hikayesini düşünmek gerekiyor. En önemlisi bu” dedi. Nick Ut, fotoğraf çekimi konusunda 50 yıl öncesine göre bugünün koşullarının çok daha avantajlı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Çektiğiniz fotoğrafın hikayesini bilirseniz iyi bir fotoğrafçı olursunuz. Ben işe gittiğim zaman yerel haberlerden hikayelere bakar ondan sonra kendi işimi belirlerdim. İnsanların fotoğrafını çekerken bazıları izin vermiyordu. Onlara basın kartımı gösteriyordum. Sonra izin veriyorlardı. Aslında insanlar önceleri fotoğrafının çekilmesine izin veriyordu ama bugün insanlar çok kızıyor.”

Nick Ut

ÖDÜL KAZANDIRAN KARE

Kendisine Pulitzer ödülü kazandıran fotoğraf ile gelişen ve değişen fotoğraf sanatına bakışını değerlendiren Ut, unutulmaz fotoğraf karesini 47 yıl önce çektiğini belirterek, “Bomba atılan yerdeki görüntüyü hatırlıyorum. Patlamadan sonra birçok çocuk ölü olarak çıkarılmıştı, ailesiyle beraber. Sonra o kızı koşarken gördüm. Üzerinde kıyafetleri yoktu ve koşuyordu. Vücudunun yanmış olduğunu gördüm. Bir fotoğrafını çekip kameramı kaldırdıktan sonra onu hastaneye götürüp hayatını kurtardım. Götürmeseydim ölürdü” diye konuştu.

EN İYİSİ OYDU

Nick Ut, Vietnam Savaşı’nın simgesi haline gelen fotoğraf karesindeki Kim Phuc Phan Pi ile sürekli konuştuklarını dile getirerek, İstanbul ziyareti öncesinde de Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan Phan Pi ile görüştüklerine işaret etti. Vietnam savaşı sırasında çok fotoğraf çektiğine dikkat çeken deneyimli fotoğraf sanatçısı, şunları kaydetti: “Ama en iyisi oydu. Hayatımın en iyi fotoğrafı da oydu. O fotoğrafa bakan herkes adımı biliyor ve o kızı da tanıyorlar. İnsanlar beni görüp ismimi söylüyor. Beni nereden tanıdıklarını soruyorum ve fotoğraftan tanıdıklarını söylüyorlar. İstanbul’a geldiğim zamanlarda da aynı durum oluyor.”

İstanbul’da çekilen her kare güzel

  • Türk fotoğrafçılarını da yakından takip ettiğini aktaran Nick Ut, Burhan Özbilici ile Coşkun Aral’ın çok iyi fotoğrafçılar olduğunu söyledi. Ut, ikinci kez geldiği İstanbul’a ilk olarak 2009’da arkadaşıyla geldiğine belirtip, “İstanbul’a gelmeyi çok istiyordum. 51 yıldır fotoğraf çekiyorum. Tabii ki her ülke farklı ama İstanbul başka... İstanbul’da çekilen her fotoğraf çok güzel” ifadelerine yer verdi.

Fotoğraf karesinde
FOTOĞRAF 20
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Fotoğraf sanatçısı Çetin, Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi, Fransız ressam Jean Leon Gerome'nin Prayer at The Sultans Tomb, İngiliz ressam John Frederick Lewis'in Entrance to Tomb of Sultan Mehmet, Avusturyalı ressam Rudolf Ernst'in The Beggar, Polonyalı ressam Stanislaw Chlebowski'nin Turkish Lady Praying The Green Mosque gibi daha pek çok ressamın Bursa konulu eserlerini fotoğraf karelerine yansıttı.
Title
Resimlerin aynısını canlandırabilmek için kostümler diktiren, çeşitli materyalleri antikacılardan bulan ya da marangozlara yaptıran ve resimlerdeki kişilere benzer modeller kullanarak deklanşöre basan Çetin'in Resmimekan adlı 40 fotoğraftan oluşan projesi iki yılda tamamlandı.
Title
Fotoğraflarını Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sergileyen Çetin, projesini yurt dışına taşımak ve buna ilişkin bir kısa film çekmek istiyor.
Title
Neslihan Sağır Çetin, 2016 yılında Yeşil Cami'yi gezerken, Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi adlı resmini Yeşil Cami'de yaptığını öğrendiğini söyledi. Bundan geç haberdar olmasından yola çıkarak resimlerin yapıldığı yerlerde modellerle fotoğraf çekmeyi planladığını belirten Çetin, Daha sonra Bursa'da yapılan birkaç resimle daha karşılaştım ve bu resimlerin de fotoğraflarını çekmek istedim. Her bir resim için kostümler dikildi, hazırlıklar yapıldı. dedi.
Title
Çetin, 2017'de başladığı çekimleri bitirerek hazırladığı seçkiyi Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunduğunu anlattı. Bir resmin hazırlığının 2-3 ay sürdüğünü aktaran Çetin, şöyle konuştu:
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Bazen sadece kostümler değil, o resimdeki Kur'an muhafazası da dikildi, rahle gibi eşyalar marangoza yaptırıldı. Teber, silah, kilim gibi materyaller antikacılardan bulundu. Hepsinin bir araya getirilmesi uzun zaman aldı. Böylelikle resimlerin içeriğini tamamlayıp fotoğraf çekimi yaptık. Bazen mevsimin gelmesini, kar yağmasını, bazen de uygun ışığı bekledik. Güzel bir süreç oldu. Tabloların içinden modellerimle beraber geçtim.
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Çetin, zorlu ve heyecanlı bir fotoğraf çekim süreci yaşadıklarını dile getirdi. Aradığı materyalleri antikacılardan bulmakta zorlandığını dile getiren Çetin, şunları söyledi:
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Öyle silahlar var ki aynısı günümüzde bulmak çok zor. Antikacılara gidip rica ettiğimde aralarında iletişim kurarak bulup getirdiler. Çekimlerden sonra geri götürdük. Onlar olmasa fotoğraflar eksik kalırdı. Kostümler dikildi. Resimlerdeki kişilere benzeyen kişileri bulmaya çalıştım. Modellere 'Sen Osman Hamdi Bey'e çok benziyorsun. Osman Hamdi Bey olur musun?' gibi sorular sordum.
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Çoğunlukla Yeşil Türbe, Yeşil Cami, Muradiye Külliyesi ve Ulu Cami'de yaptığı çekimler sırasında kostümlü modellerle para karşılığında fotoğraf çektirmek isteyen turistler olduğunu ifade eden Çetin, farklı anılarla dolu iki yıl geçirdiklerini belirtti. 40 fotoğrafı bulunan projenin Türkçe ve İngilizce kitabının da basıldığı bilgisini veren Çetin, Kitapta, resimlerde olan fakat günümüzde o mekanda bulunmayan rahle, şamdan gibi eserlerin hangi müzelerde olduğunu envanter numaralarıyla yazdım. Duvarlardaki hat yazılarının anlamlarını ve resimdeki her türlü materyalin ne anlama geldiğini anlattım. diye konuştu.
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Fotoğrafları Fransa, Avusturya, İngiltere'de de sergilemek istediğine değinen Çetin, Daha sonra bunun belgeselini, tanıtım filmini yapmak istiyorum. Van Gogh'un resimleriyle bir sinema filmi yapıldı. Bunun Osman Hamdi Bey versiyonu neden olmasın? Bursa için çok değerli, daha önce eşi benzeri yapılmamış bir proje. değerlendirmesinde bulundu.
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Neslihan Sağır Çetin, birçok ünlü eserde Bursa'nın resmedildiğinin duyulmasını istediğini kaydetti.
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Fotoğraf karesinde "canlanan" resimler: Her bir resim için kostümler dikildi
Ünlü oryantalist ressamların Bursa resimlerini, yapıldığı mekanlarda, dönemin kıyafetlerini giyen modellerle canlandırarak fotoğraf çeken Neslihan Sağır Çetin, projesini yurt dışına taşımayı hedefliyor.

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