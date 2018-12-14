Hayat İyi sağlık hizmeti milyonlarca prematüre bebeği yaşatabilir
GENEL SAĞLIK

İyi sağlık hizmeti milyonlarca prematüre bebeği yaşatabilir

UNICEF ve DSÖ'nün ortak raporunda, prematüre bebeklerin hayatta kalabilmek için özel bakıma ihtiyaç duyduğu ancak milyonlarcasının gereken bakımı alamadığı için hayatta kalamadığı bildirildi.

AA
Milyonlarca prematüre bebek gereken bakımı alamadığı için hayatını kaybediyor.
Milyonlarca prematüre bebek gereken bakımı alamadığı için hayatını kaybediyor.

UNICEF ve DSÖ'ye göre her yıl prematüre ve bir hastalıkla dünyaya gelen 30 milyon bebekten büyük bölümü özel bakım alamadığı için ilk ay içinde yaşamını yitirirken kaliteli sağlık hizmetine erişim, her yıl 1,7 milyon prematüre bebeği yaşatabilir.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ortak raporundan derlenen verilere göre, her sene yaklaşık 30 milyon prematüre bebek dünyaya geliyor. Düşük kilolu dünyaya gözlerini açan prematüre bebekler, hayatta kalabilmek için özel bakıma ihtiyaç duyuyor ancak milyonlarcası bu bakımı alamadığı için hayatta kalamıyor.

Rapora göre, yenidoğanlar arasında en çok ölüm ve sakat kalma riski taşıyanlar prematüre, doğum esnasında beyninde hasar oluşan, ağır bakteriyel enfeksiyon veya sarılık geçiren ya da doğuştan hastalığı bulunan bebekler.

Geçen yıl 2,5 milyon prematüre bebek hayatını kaybetti

Prematüre doğan ve özel bakım alamayan bebekler, çoğunlukla ilk ay içinde hayatını kaybediyor. 2017 yılında dünyaya gözlerini yeni açan 2,5 milyon bebek, önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Bunlardan üçte ikisi ise prematüre bebekti.

Yenidoğan ölümlerinin yüzde 98'i düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor. Bu gruba giren ölümlerin yüzde 78'i ise Güney Asya ve Sahraaltı Afrika ülkelerinde meydana geliyor.

Bebek ölümlerinin en yüksek olduğu 10 ülkeden 8'i Afrika'da yer alıyor. Bu ülkelerin çoğunluğu savaş ya da doğal afetlerden kaynaklanan insani krizlerle boğuşuyor.

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Kaliteli sağlık hizmeti 1,7 milyon prematüre bebeği yaşatabilir

Hayatta kalan ancak özel bakım alamayan prematüre bebekler ise kronik hastalık ve gelişim sorunlarıyla boğuşuyor. Bunlardan bazıları da hayatına engelli devam ediyor.

Orta gelirli ülkelerde 28-32 haftalık doğan bebeklerin sakat kalma riski yüksek gelirli ülkelere göre neredeyse iki kat daha fazla. Düşük gelirli ülkelerde 28 haftalık ya da daha küçük doğan bebekler çoğunlukla hayatta kalamıyor.

Rapora göre yenidoğan ölümlerinin yüzde 68'i özel emzirme, anne ya da baba ile bebek arasında ten teması sağlanması, ilaç, ekipman, sağlık personeli, temiz ve donanımlı sağlık merkezi ya da hastaneye erişimle önlenebilir.

Kaliteli sağlık hizmetine erişim ise her yıl 1,7 milyon prematüre bebeği yaşatabilir.

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