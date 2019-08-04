Hayat İyilik gönüllüsü gençler kampta buluştu
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'İyilik gönüllüsü gençler' kampta buluştu

Türk Kızılay Heybeliada Uluslararası Gençlik Kampı'na katılan 47 ülkeden 85 iyilik gönüllüsü genç, çeşitli eğitimlerin yanında kültürel ve sportif etkinliklere katılma imkanı bulacak. Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, konuya ilişkin "Kampa katılan gençler bir takım etkinlikler sayesinde öz güvenlerini tazeliyorlar. Başka ülkelerden gelen kişileri, Türkiye'yi, Kızılay'ı tanıyorlar. İlk yardım, afet ve Kızılay'ın temel prensipleri gibi eğitimler de alıyorlar. Onlar için küçük bir okul gibi" dedi.

Haber Merkezi AA
Türk Kızılay Heybeliada Uluslararası Gençlik Kampı
Türk Kızılay Heybeliada Uluslararası Gençlik Kampı
Türk Kızılay Heybeliada Uluslararası Gençlik Kampı
Türk Kızılay Heybeliada Uluslararası Gençlik Kampı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, bu yıl "Better Together" temasıyla düzenlenen ve 47 ülkeden 85 iyilik gönüllüsü genci ağırlayan gençlik kampını ziyaret etti.

Burada gençlere hitap eden Kınık, daha sonra bağlama çalarak "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü söyleyen Türk ve yabancı gençlere eşlik etti.

Kampta kurulan etkinlik alanlarını da gezen Kınık, genç gönüllülerle sportif ve bireysel etkinliklere katıldı.

"Kızılay kampları kadim bir gelenek"

Kerem Kınık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılay kamplarının kadim bir gelenek olarak sürdüğünü söyledi.

Yeni dönemde uluslararası kamplar yaptıklarına işaret eden Kınık, dünyanın farklı ülkelerindeki Kızılay ve Kızılhaç hareketinin genç mensuplarının bu kamplarda bir araya geldiğini belirtti.

Gençlerin kamplarda birbirlerini tanıyarak ortak değerleri gündeme getirdiklerini aktaran Kınık, "Sonrasında da bu ilişkileri devam ettiriyorlar. Kamplar o açıdan önemli. Şu anda İstanbul, Hatay, Ankara, Aydın, Osmaniye ve Eskişehir'de olmak üzere 6 kampımız var. Kamp dışında, gençliğe yönelik kış ve bahar sezonunda da etkinliklerimiz oluyor. Bu biraz daha gençlik kampı, tatil modunda geçen bir kamp." değerlendirmesinde bulundu.

Kınık, kampa katılan gençlerin bir takım etkinlikler sayesinde öz güvenlerini tazelediklerini belirterek, "Başka ülkelerden gelen kişileri, Türkiye'yi, Kızılay'ı tanıyorlar. İlk yardım, afet ve Kızılay'ın temel prensipleri gibi eğitimler de alıyorlar. Onlar için küçük bir okul gibi. Gençlerin pozitif enerjilerini görünce insan seviniyor. İyi ki böyle şeyler yapmışız, onların arasından olmak güzel." diye konuştu.

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"Kamp, yeni arkadaşlar edinmemi sağladı"

Bosna Hersek Kızılay'ında 1 yıldır gönüllü olan 21 yaşındaki Haris Okanoviç de Türkiye'ye daha önce turistik amaçlı geldiğini ancak ilk kez kampa katıldığını söyledi.

Türk Kızılay'ın çalışmalarını bildiği için kampa gelmeden önce büyük beklenti içerisine girdiğini ve kampın beklentilerini fazlasıyla karşıladığını ifade eden Okanoviç, etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tanzanya'daki Kızılhaç gönüllüsü 29 yaşındaki Hamza Tamba ise Türkiye'de bulunduğu için çok iyi hissettiğini anlattı.

Farklı ülkelerden gelen öğrencilerle eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten Tamba, "Bu kampta beni mutlu eden bir diğer şey de yeni arkadaşlar edinmem. Kamp yeni arkadaşlar edinmem ve düşünce yapımı değiştirmem adına bana fayda sağladı." ifadesini kullandı.

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