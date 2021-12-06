İyiliksever 20 gönüllüye Kızılay’dan ödül

Türk Kızılay, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında 81 ilden gelen şube, gençlik, kadın ve engelsiz teşkilatındaki gönüllülerin katılımıyla Türkiye Gönüllülük Ödülleri törenini Haliç Kongre Merkezi'nde düzenledi.

“İyilik hilalimiz’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle Türk Kızılay tarafından düzenlenen ödül törenine mesaj gönderen Erdoğan, "Türk Kızılay’ın 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle düzenlediği “Türkiye Gönüllülük Ödülleri” programının, başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun bütün fertlerini iyilikte yarışmaya ve gönüllü olmaya teşvik edeceğine inanıyorum. Türkiye Gönüllülük Ödüllerini almaya hak kazanan gönüllülerimizi kutluyor, “iyilik hilalimiz” Türk Kızılay’ın çalışanlarına, gönüllülerine ve destekçilerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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‘‘Sizsiz olmaz, sensiz olmaz’’

Ödül töreninde açılış konuşmasını gerçekleştiren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Her yıl 2.5 milyon gönüllümüz kan bağış noktalarında hiç tanımadıkları insanların hayatlarını kurtarmak için bağış yapıyor. Biz bu kanları Türkiye’de 1500 hastaneye gönderiyoruz. Yıllık yaklaşık 6 milyon insan bu kanlarla hayata tutunuyor. 1 milyon vatandaşımız kan bankasına, 800 bin vatandaşımız ise TÜRKÖK’e kayıtlı. Biz ihtiyaç sahipleriyle yardımseverler arasında bir köprüyüz. Bu işe gönül verenler olmazsa biz bu işi yapamayız. Sizsiz olmaz, sensiz olmaz” ifadelerine yer verdi.

İyilik Yolunda Daima Genç

Ödül töreninde konuşan bir diğer konuşmacı Genç Kızılay Başkanı Emre Koç ise ‘’Kurumumuzu, vatandaşlarımızı yalnız bırakmayan siz değerleri il, ilçe ve üniversite teşkilatlarımıza, gönüllülerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki, iyilik yolunda daima genç.’’ dedi.

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13 Bin Gönüllü

Türk Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da 138 ayrı Kızılay kadın teşkilatı bulunduğunu belirterek, "13 bin gönüllüsüyle her gün binlerce kapıyı çalıyor, her gün binlerce kişiye yardım elini uzatmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gönüllülük Coşkusu

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı ise 9 il ve 30 şubede Kızılay engelsiz teşkilatı bulunduğuna değinerek, "Engelli bir arkadaşımızın yardım faaliyeti yapması toplumda ne kadar büyük bir iyilik duygusu uyandıracak ne kadar büyük bir örnek olacak, gönüllülük coşkusunu ne kadar artıracak." İfadelerini kullandı.

"Sende Gönüllü Ol"

Kızılay'ın Gönüllü Yönetim Sistemi "gonulluol.org" 4 Aralık 2020'de kullanıma açıldı. Bu kapsamda afet ve acil durum, çevre, kan bağışı ve gençlik gibi alanlarda 11 binin üzerinde gönüllü görevi açıldı.

Kalplere Dokunan Gönüllüler

Kızılay hem kendi gönüllüleri hem de Türkiye’nin dört bir yanındaki iyilikseverler arasından belirlediği, içerisinde birçok kurum, kuruluş ve vatandaşın yer aldığı 20 adaya ödüllerini teslim etti. Ödül verilen vatandaşlar arasında ise;

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Sosyal medyada Kızılay görünürlüğüne katkı sağlayan Burak Özdemir (CZN Burak), 10 gün boyunca Bozkurt selinde görev alan 15 yaşındaki zihinsel engelli Yusuf Rençber,

Sivas’ın Akıncılar ilçesi Elibüyük köyünde 15 yılda 8 bin 500’ün üzerinde ağaç dikmeyi başaran 71 yaşındaki Selim Petek,

İzmir depreminde evleri yıkılmasına rağmen Anı Çadırı çalışmalarına gönüllü olarak katılan Emrah Apartmanı sakinleri Öykü ve Umut Aykaya,

Darülaceze’de 15 yıldır yaşlı ve hasta kadınların saç kesim ve kişisel bakımlarını yapan 60 yaşındaki Sevim Zenge,

Kanseri 3 kez yendikten sonra lösemi hastası Bera ve Mihrimah’a gönüllü anne olan Çiçek Akçay,

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Bozkurt selinde kurduğu ip sistemiyle 30 Kuran kursu öğrencisini kurtaran emekli Astsubay Turhan Tekin yer aldı.

Genel Başkan Kınık'a törende Kızılay Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Genel Müdürlük yöneticileri ile gönüllüler de eşlik etti.

GÜNDEM Türk Kızılay'a rekor bağış