Hayat İzmirde 11 bin yıllık heykel
KÜLTÜR SANAT

İzmir'de 11 bin yıllık heykel

İzmir'de polisin tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirdiği M.Ö. 9500'e tarihlenen insan tasvirli heykel, İzmir Arkeoloji Müzesi’nin deposunda korumaya alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmirde 11 bin yıllık heykel
M.Ö. 9500'e tarihlenen insan tasvirli heykel, İzmir polisinin operasyonu ile ele geçirildi

İzmir'de polisin tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirdiği M.Ö. 9500'e tarihlenen insan tasvirli heykel, İzmir Arkeoloji Müzesi’nin deposunda korumaya alındı. Prehistorik Dönem'e ait olduğu tahmin edilen heykel, dikdörtgen biçimli ve yaklaşık 70 santim yüksekliğinde. Gözenekli taştan yapılmış heykel, baş ve gövde kısmından oluşuyor. Gözleri, burnu, kulakları ve kolları belirgin durumdaki heykelin, orijinal olup olmadığı ve bulunduğu bölgenin netleşmesi bekleniyor. Heykelin, Göbeklitepe, Nevali Çori ve Karahantepe arkeolojik kazılarında çıkartılan eserlerle benzer özellikler gösterdiği biliniyor.

İzmir'de 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi
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İzmir'de 11 bin 500 yıllık heykel ele geçirildi
İzmir'deki tarihi eser operasyonunda milattan önce 9500 yılına tarihlenen insan tasvirli heykel ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mardin'den İzmir'e satış amacıyla tarihi eser getirileceğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda, Prehistorik Döneme ait olduğu değerlendirilen ve milattan önce 9500'e tarihlenen, 70 santimetre yüksekliğinde, 30 santimetre genişliğinde, baş ve gövdeden oluşan insan tasvirli heykel ele geçirildi. Heykelin, Göbeklitepe, Nevali Çori ve Karahantepe arkeolojik kazılarında çıkartılan eserlerle benzer özellikler gösterdiği kaydedildi. Heykelin İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildiği, olayla ilgili 3 şüpheliye adli işlem yapıldığı bildirildi.
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