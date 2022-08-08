İzmir'de 11 bin yıllık heykel

İzmir'de polisin tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda ele geçirdiği M.Ö. 9500'e tarihlenen insan tasvirli heykel, İzmir Arkeoloji Müzesi’nin deposunda korumaya alındı. Prehistorik Dönem'e ait olduğu tahmin edilen heykel, dikdörtgen biçimli ve yaklaşık 70 santim yüksekliğinde. Gözenekli taştan yapılmış heykel, baş ve gövde kısmından oluşuyor. Gözleri, burnu, kulakları ve kolları belirgin durumdaki heykelin, orijinal olup olmadığı ve bulunduğu bölgenin netleşmesi bekleniyor. Heykelin, Göbeklitepe, Nevali Çori ve Karahantepe arkeolojik kazılarında çıkartılan eserlerle benzer özellikler gösterdiği biliniyor.
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