Zabıta memuru vatandaşın tepkisi üzerine kendisine ceza kesti

Zabıta memuru Erkut Kocabıyık, motosikletini resmi üniforması üzerindeyken yaya kaldırımına park etti.

Vatandaş "Benim oğlum koysa ceza yazarsın" diyerek tepki gösterdi

Bunu gören bir kadın ise Kocabıyık'a, 'Yazıklar olsun, bir de memur olacaksın. Benim oğlum koysa hemen ceza yazarsın" diyerek tepki gösterdi.

Kendisine ceza yazdı

Bunun üzerine Erkut Kocabıyık, kadından özür dileyerek yanındaki tutanağı çıkardı ve 'Kabahatler Kanunu' 38/1. maddesi kapsamında kaldırım geliş- geçiş engellemek suçundan kendisine ceza yazdı.

Kaldırıma park ettiği motosikletini fotoğraflayarak ceza tutanağına ekleyen zabıta memuru, ardından belediye veznesine giderek 204 TL tutarındaki cezayı ödedi.

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