İzmir'i Çinli yönetmenler tanıtacak

"Çin'de 2018 Türkiye Turizm Yılı" çerçevesinde Türkiye'ye gelen iki Çinli yönetmen, İzmir'i tanıtmak için kısa film ve belgesel çekti. Shenzhen Medya Grubu adına çalışan yönetmen Zhang Nan ve Wang Le, İzmir Kısa Film Direktörü Yusuf Saygı'nın rehberliğinde İzmir'in tarihi ve doğal güzelliklerini, Türk yemeklerini kayda aldı.

Filmler turizmi canlandıracak

Üç yönetmen, Türkiye ile Çin arasında turizmin canlanması amacına hizmet edecek kısa filmler için hazırladıkları senaryolar doğrultusunda kentin en çok bilinen Kemeraltı, Agora, Selçuk, Kordon ve Çeşme'de yaklaşık iki hafta süren çekimler yaptı.

Kısa film için hazırlanan bir senaryoda Kemeraltı Çarşısında tanışan bir çocuk ile gencin Kemeraltı, Agora, Kordon, Çeşme gibi önemli turizm noktalarının yanı sıra Selçuk'ta bulunan Efes tarihi kenti ile Bergama'daki Pergamon Antik Kenti'ni gezmesi anlatılırken belgesel filmde kentin doğal güzellikleri, Türk yemekleri ve sosyal alanlar kayıt altına alındı.

Çİn'de bir ay boyunca gösterilecek

Hazırlanan filmler, Çin'de 24 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Shenzhen'de düzenlenecek film festivali ile Shenzhen Medya Grup'una bağlı televizyonlarda bir ay boyunca gösterilecek. Filmler ayrıca Türkiye'de 30 Ekim-4 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'nde izleyiciyle buluşacak.

Türkiye'ye daha önce de geldiğini söyleyen Yönetmen Zhang Nan, "Bu yıl Çin'de Türkiye yılı. Amacım Türkiye'nin, İzmir'in güzelliklerini halkıma tanıtmak. Benim gibi birçok insanın filim sayesinde İzmir'e olan ilgisinin artacağını ve çok sayıda vatandaşımızın geleceğini düşünüyorum" dedi.

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