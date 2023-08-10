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İzmir'in gevreğine ve boyozuna zam geldi

İzmir'in meşhur yiyeceği olan ve 7 liradan satılan İzmir gevreği ve boyozun yarından itibaren zamlanarak 10 liradan satılacağı açıklandı.

11:34 . 10/08/2023 Perşembe
IHA
İzmir'de gevrek ve boyoz yarından itibaren 10 liradan satılacak.

İzmir'de gevrek ve boyoz yarından itibaren 10 liradan satılacak.

İzmirlileri üzen zam haberi geldi. Kentte sıkça tüketilen gevrek ve boyoz zamlandı. Artan akaryakıt, işçilik, un, yağ maliyetlerini gerekçe gösteren İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası, gevrek ve boyoza zam istendi.

Yarından itibaren 10 liradan satılacak

Talebi değerlendiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, gevrek ve boyozun fiyatının 7 liradan 10 liraya çıkmasına onay verdi. Buna göre yarından itibaren gevrek, sade boyoz, poğaça, yumurta, peynir ve sade açma 10 liradan satılacak.

"Esnafımızı korumak zorundayız"

İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde bir süredir simidin 10 liradan satıldığını söyleyen İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen ise yaptığı yazılı açıklamada, “Her ne kadar zam taraftarı olmasak da sürekli artan üretim maliyetleri karşısında esnafımızı korumak zorundayız.” dedi.



#İzmir
#İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
#Gevrek
#Boyoz
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