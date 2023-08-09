İstanbul'da ulaşıma zam

İstanbul’da metrobüs en uzun mesafe ücreti 14,69 TL’den 22,25 TL’ye çıkarken, Marmaray’da en uzun mesafe ücreti 33,19 TL oldu.

Minibüslerde 0-7 kilometrelik mesafeler arasında tek fiyat uygulamasına geçildi. Bu fiyat 12 TL oldu. 7-11 km arası 14 TL, 11-15 km arası 14,50 TL, 15-20 km arası 15 TL olarak uygulanacak. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 5 TL.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, UKOME toplantısında alınan toplu ulaşıma zam kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti. Koçal yaptığı açıklamada şunları söyledi: “UKOME’nin almış olduğu zam kararı, tüketicilerimizin hayatını olumsuz yönde etkileyecek. Özellikle dar gelirli kesime büyük yük oluşturacak. UKOME ve diğer yetkilileri, tüketicilerin talep ve endişelerini dinlemeye, bu zam kararını yeniden değerlendirmeye davet ediyoruz.”