İstanbul'da ulaşıma zam

İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. Taksilerin açılış ücreti 19,17 TL’ye, indibindi ise 70 TL’ye yükseldi. İETT aylık mavi kart 1177 lira, aylık öğrenci ücreti 212 lira oldu. Minibüste indibindi 12 liraya, metrobüste en uzun mesafe 22,25 liraya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşım ücret tarife değişikliği teklifi görüşüldü. Toplantıda, İstanbul’da toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51,52 oranında zam yapıldı.
Taksilerin açılış ücreti 12,65 TL’den 19,17 TL’ye, kilometre başına ücret ise 8,51 TL’den 12,89 TL’ye, kısa mesafe (indibindi) ücreti ise 40 TL’den yüzde 75’lik artışla 70 TL’ye çıkarıldı.
AYLIK KART 1177 LİRA
İstanbulkart tam bilet ücreti 9,90 TL’den 15 TL’ye, öğrenci bileti 4,83 TL’den 7,31 TL’ye çıktı. Mavi Kart aylık fiyatı tam 777 TL’den 1177 TL’ye, öğrenci ise 140 TL’den 212 TL’ye çıkarıldı.
METROBÜS 22,25 TL
İstanbul’da metrobüs en uzun mesafe ücreti 14,69 TL’den 22,25 TL’ye çıkarken, Marmaray’da en uzun mesafe ücreti 33,19 TL oldu.
SERVİS ÜCRETİ ARTTI
Servis ücretleri okul/öğrenci taşımacılığında 0-1 Km 722 TL’den 1200 TL’ye, personelde ise 422 TL’den 640 TL’ye ulaştı.
İNDİBİNDİ 12 LİRA
Minibüslerde 0-7 kilometrelik mesafeler arasında tek fiyat uygulamasına geçildi. Bu fiyat 12 TL oldu. 7-11 km arası 14 TL, 11-15 km arası 14,50 TL, 15-20 km arası 15 TL olarak uygulanacak. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 5 TL.
Yeni fiyatlar toplu ulaşımda 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde 14 Ağustos Pazartesi günü uygulamaya konulacak.
ZAM GERİ ÇEKİLMELİ
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, UKOME toplantısında alınan toplu ulaşıma zam kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti. Koçal yaptığı açıklamada şunları söyledi: “UKOME’nin almış olduğu zam kararı, tüketicilerimizin hayatını olumsuz yönde etkileyecek. Özellikle dar gelirli kesime büyük yük oluşturacak. UKOME ve diğer yetkilileri, tüketicilerin talep ve endişelerini dinlemeye, bu zam kararını yeniden değerlendirmeye davet ediyoruz.”