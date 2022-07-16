James Webb’den çıkarılacak beş ders

NASA, James Webb Uzay Teleskobu’nun ilk çalışmalarından beş görüntü yayınladı. Resimler, teleskopun derin uzayın sırlarını çözme konusundaki büyük potansiyelini vurgularken görseller beş noktayı öne çıkarıyor. İlki, teleskop gerçekten çok iyi çalıştığı. İkinci olarak artık evrenin geçmişini her zamankinden daha derin görülebilecek.

Üçüncü olarak ise uzak gezegenlerin atmosferleri uzmanlar tarafından ortaya çıkarılabilecek. Dördüncü olarak, beklenmeyen keşiflerin bundan sonra hiç olmadığı kadar yakın olduğu gerçeği. Son olarak ise büyük işlere imza atan James Webb’in hala kırılgan olduğu. NASA yetkilileri, teleskopun aynalarından birinin Mayıs ayı sonlarında bir mikrometeoroid çarpmasıyla hasar gördüğünü açıkladı.

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