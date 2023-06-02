Johnny Depp'li Hollywood Vampires grubu İstanbul konserinin gelirini depremzedelere bağışlayacak

Johnny Depp, iki gün önce ayak bileğini incitmesi nedeniyle, üyesi olduğu rock grubu Hollywood Vampires ile Amerika'daki üç konserini ertelediklerini duyurdu. Grup üyelerinin 10 Haziran'da İstanbul'da verecekleri konser ise bu durumdan etkilenmedi. Depp'ten ve organizsyon şirketinden gelen açıklamada "Turnenin Avrupa ayağı ve İstanbul konseri yapılacak" denildi. Hollywood Vampires cephesinden bugün dikkat çekici bir haber daha geldi. Grup üyeleri, İstanbul konserlerinin tüm gelirini deprem mağdurlarına bağışlayacaklarını açıkladı.

10 Haziran'da sahne alacak

Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires grubu, bu haberi bir video mesajla duyurdu. Grup üyeleri, mesajlarında şu ifadeleri kullandı: "10 Haziran'da İstanbul LifePark'a geliyoruz. Aynı zamanda birçok masum insanın hayatına mal olan yıkıcı depremlerin etkisini bir nebze olsun azaltmak ve ihtiyaç duyulan yardımın toplanmasına katkıda bulunmak için 10 Haziran akşamı İstanbul'da vereceğimiz konserin tüm gelirini DEC (Disasters Emergecy Commitee) deprem yardım fonuna bağışladık."

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