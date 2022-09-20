Jordi Savall mistik festivalde

Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Katalan müzisyen Jordi Savall konseriyle açılışı yapıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan 19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, 22 Eylül’de başlayıp 30 Eylül’e kadar sürecek. Festivalin ilk gününde, eski müziklerin anlatıcısı olarak tanınan Katalan müzisyen Jordi Savall müzik severlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’nin 815’inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen festival boyunca dünyanın farklı ülkelerinden farklı ezgiler, Selçuklu Kongre Merkezi’nden Konya’ya ve çevre illere ulaşacak.