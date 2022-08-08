Justin Bieber’dan halaylı paylaşım

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Cemal Enginyurt ve koruması canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'i darp etti: Ekranda zorbalık

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, canlı yayında tartıştığı gazeteci Latif Şimşek’i özel koruması Emrah Topal ile birlikte darp etti. Daha önce bir cinayetten hüküm giydiği ortaya çıkan Topal gözaltına alınırken, milletvekili dokunulmazlığı bulunan Enginyurt için evraklar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.