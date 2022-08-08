Hayat Justin Bieberdan halaylı paylaşım
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Justin Bieber’dan halaylı paylaşım

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, 253 milyon takipçili Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Şemdinlili Sofi Ömer’in halay videosuna yer verdi.

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Justin Bieber’dan halaylı paylaşım
Bieber, Instagram hesabından Şemdinlili Sofi Ömer’in halay videosunu paylaştı.

Şarkıcı Justin Bieber, Instagram hesabından Şemdinlili Sofi Ömer’in halay videosunu paylaştı. Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, 253 milyon takipçili Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Şemdinlili Sofi Ömer’in halay videosuna yer verdi. Paylaşımda halay müziği yerine, rap şarkısı eşliğinde dans edildiği görülüyor.

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