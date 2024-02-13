“Vebayı taşıyan en yaygın hayvan sipcaplar"
Deschutes Sağlık kurumunun yaptığı açıklamada, Oregon'da vebanın nadir görüldüğüne dikkat çekilerek en son vakanın 2015'de bildirildiği belirtildi. Açıklamada, “Oregon'da veba nadir görülüyor ve son vaka 2015'te rapor edildi. İnsanlara veya hayvanlara, enfekte bir pire ısırığı yoluyla veya hastalığa yakalanmış bir hayvanla temas yoluyla yayılıyor. Orta Oregon'da vebayı taşıyan en yaygın hayvanlar sincaplardır, ancak fareler ve diğer kemirgenler de hastalığı taşıyabilir” denildi.
Vebanın yayılması nasıl önlenebilir?
Açıklamada vebanın yayılmasını önlemek için paylaşılan ipuçları hakkında, evcil hayvanlardan pirelerin uzak tutulmasına dikkat çekiliyor. Pire kontrolü ile ilgili, “Pire maruziyetini azaltmak için botların üst kısmına sıkıştırılmış uzun pantolonlar giyin ayrıca çorap ve pantolon paçalarına böcek kovucu uygulayın. Aynı zamanda piknik alanlarında sincap ve diğer yabani kemirgen hayvanları beslemekten kaçının” deniliyor.