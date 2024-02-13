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Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

ABD'nin Oregon eyaletinde sağlık yetkilileri, kişide görülen ‘hıyarcıklı veba' vakasını doğruladı. Eyalette en son 2015'de vaka bildirilmişti. Açıklamada ayrıca, “Veba belirtileri, genellikle insanlarda enfekte bir hayvana veya pireye maruz kaldıktan 2 ile 8 gün sonra başlar. Bu semptomlar ani başlayan ateş, mide bulantısı, halsizlik, üşüme, kas ağrıları ve/veya hıyarcık adı verilen gözle görülür şekilde şişmiş lenf düğümlerini içerebilir.  " denildi.

11:41 - 13/02/2024 Salı
DHA
ABD'li yetkililer ‘hıyarcıklı veba' vakasını doğruladı
ABD'li yetkililer ‘hıyarcıklı veba' vakasını doğruladı
ABD'nin Oregon eyaletinde sağlık yetkilileri, kişide görülen ‘hıyarcıklı veba' vakasını doğruladı. Oregon eyaleti Deschutes İlçe Sağlık Kurumu, 7 Şubat günü yaptığı açıklamada bir vatandaşta ‘hıyarcıklı vebanın' görüldüğünü belirterek,
"Sahibin ve evcil hayvanının yakın temasta bulunduğu tüm kişilerle temasa geçildi ve hastalıkları önlemek için ilaç sağlandı” dedi. Açıklamada ayrıca, “Veba belirtileri, genellikle insanlarda enfekte bir hayvana veya pireye maruz kaldıktan 2 ile 8 gün sonra başlar. Bu semptomlar ani başlayan ateş, mide bulantısı, halsizlik, üşüme, kas ağrıları ve/veya hıyarcık adı verilen gözle görülür şekilde şişmiş lenf düğümlerini içerebilir.  Erken teşhis edilmezse hıyarcıklı veba, septisemik vebaya (kan dolaşımı enfeksiyonu) ve/veya pnömonik vebaya (akciğer enfeksiyonu) dönüşebilir. Bu veba türleri daha şiddetlidir ve tedavisi zordur. Neyse ki bu vaka, hastalığın erken evrelerinde tespit edilip tedavi edildi ve toplum için çok az risk oluşturdu. Bulaşıcı hastalık araştırmaları sırasında başka bir veba vakası ortaya çıkmadı”
ifadeleri kullanıldı.

“Vebayı taşıyan en yaygın hayvan sipcaplar"

Deschutes Sağlık kurumunun yaptığı açıklamada, Oregon'da vebanın nadir görüldüğüne dikkat çekilerek en son vakanın 2015'de bildirildiği belirtildi. Açıklamada, “Oregon'da veba nadir görülüyor ve son vaka 2015'te rapor edildi. İnsanlara veya hayvanlara, enfekte bir pire ısırığı yoluyla veya hastalığa yakalanmış bir hayvanla temas yoluyla yayılıyor. Orta Oregon'da vebayı taşıyan en yaygın hayvanlar sincaplardır, ancak fareler ve diğer kemirgenler de hastalığı taşıyabilir” denildi.

Vebanın yayılması nasıl önlenebilir?

Açıklamada vebanın yayılmasını önlemek için paylaşılan ipuçları hakkında, evcil hayvanlardan pirelerin uzak tutulmasına dikkat çekiliyor. Pire kontrolü ile ilgili, “Pire maruziyetini azaltmak için botların üst kısmına sıkıştırılmış uzun pantolonlar giyin ayrıca çorap ve pantolon paçalarına böcek kovucu uygulayın. Aynı zamanda piknik alanlarında sincap ve diğer yabani kemirgen hayvanları beslemekten kaçının” deniliyor.




#sağlık
#hıyarcıklı veba
#salgın
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