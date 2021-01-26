Kaçırılan gemicinin babası çaresiz: Oğlumu görsem dünyalar benim olacak

Üç çocuk annesi milletvekili Habibe Öçal, bir çocuğa daha gönlünü açtı

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, yetiştirdiği iki kız bir erkek çocuğunun ardından 53 yaşında, bir çocuğun koruyuculuğunu üstlendi. Üç aylık bebeğin koruyucu annesi olan Öçal, 'İmkanı, şartları olan bütün anne babaların da gönüllerinde bir yetime yer açmalarını istiyorum' dedi.