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Kaçırılan gemicinin babası: Oğlumu görsem dünyalar benim olacak

Kaçırılan gemicinin babası çaresiz: Oğlumu görsem dünyalar benim olacak

Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğrayan ‘M/V Mozart’ isimli gemide, rehin alınan 15 personel arasında yer alan Ordulu Hamza Orhan'ın (25) babası Sezai Orhan, "Oğlumu görsem dünyalar benim olacak" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kaçırılan Hamza Orhan'ın babası Sezai Orhan
Kaçırılan Hamza Orhan'ın babası Sezai Orhan

Nijerya açıklarında ‘M/V Mozart’ isimli gemi, silahlı korsanların saldırısına uğradı, 19 kişilik mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi de kaçırıldı. Rehin alınan personel arasında yer alan Ordu’nun Fatsa ilçesi nüfusuna kayıtlı Hamza Orhan'ın ailesi, oğullarından gelecek iyi haberleri bekliyor.

'SAĞ SALİM DÖNMELERİNİ BEKLİYORUZ'

Sezai Orhan (53), oğlunun stajyer olarak gemide görevli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

  • "Elimizden geldiğince çaba gösterilmesini istiyorum. Cumhurbaşkanımız zaten gerekli işleri yapıyor. Sabah sadece şirketten arayıp, ‘çabalıyoruz’ dediler. Başka da bilgi yok. Biz de beklemedeyiz. Oğlumun arkadaşlarıyla birlikte sağ salim dönmesini bekliyorum. Endişeli şekilde bekliyorum. Telefonlarına ulaşma şansımız yok. Merak içindeyim. Oğlumu görsem dünyalar benim olacak. Arkadaşlarıyla birlikte onların da aileleri sevinecek. Sağ salim dönmelerini bekliyoruz. Devlet büyüklerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

EN SON 'ANNE YATMAYA GİDİYORUM' DEDİ

Oğluyla son olarak cumartesi görüştüklerini anlatan Sezai Orhan, "Bugün 4’üncü gün. En son Türkiye saati ile gece 1’de, ‘Anne yatmaya gidiyorum’ diye mesaj atmıştı. Annesine sürekli mesaj atıyordu, limanlarda görüntülü arıyordu. Telefon çeker çekmez mesajlaşıyorlardı" diye konuştu.

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