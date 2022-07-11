Hayat KADEMde resimler yarışacak
KÜLTÜR SANAT

KADEM’de resimler yarışacak

KADEM, Isparta İl Özel İdaresi ortaklığıyla “Gül’ümseyen Kadınlar” konulu resim yarışması düzenliyor. Amatör ve profesyonel sanatçılara açık olan yarışmaya, kadın, kadın emeği, kadın hakları ve kadınların günlük yaşamı gibi konularda, gül temalı eserler gönderilebiliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KADEM’de resimler yarışacak
“Gül’ümseyen Kadınlar” resim yarışması

KADEM, Isparta İl Özel İdaresi ortaklığıyla “Gül’ümseyen Kadınlar” konulu resim yarışması düzenliyor. Amatör ve profesyonel sanatçılara açık olan yarışmaya, kadın, kadın emeği, kadın hakları ve kadınların günlük yaşamı gibi konularda, gül temalı eserler gönderilebiliyor. Resim yarışmasıyla, kadına gül teması etrafında sanatın penceresinden yeniden bakılması hedefleniyor. Son katılım tarihi 7 Ağustos olan yarışmada ilk üç eserden birinciye 10 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 3 bin TL para ödülü verilecek. Yarışma koşulları ve diğer bilgilendirmeler için yarışmanın web sitesi ziyaret edilebilir.

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