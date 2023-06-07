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Hayat

Kadın haklarından dem vuran şarkıcı Melek Mosso'nun ikiyüzlü tavrı tepki çekince özür diledi

Katıldığı bir ödül töreninde kadın haklarıyla ilgili açıklayan yapan şarkıcı Melek Mosso'nun, AK Partililere sinkaflı küfürler eden kadının ve oy kullandığı gün o kadın gibi giyindiği bir fotoğrafı retweetlemesiyle sergilediği ikiyüzlü tavır büyük tepki çekti. Skandal paylaşımından sonra Mosso'ya tepki yağdı ve sosyal medya kullanıcıları konserlerinin iptal edilmesi çağrısında bulundu. Gelen eleştirilere dayanamayan Mosso geri adım atmak zorunda kaldı. Paylaşımından dolayı özür dileyen Mosso, 8 Haziran'daki konserini de iptal ettiğini duyurdu.

17:05 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Melek Mosso, AK Partili kadınlara küfür eden kadını paylaşıp; onun gibi giyinerek oy kullanmaya gitmişti.

Melek Mosso, AK Partili kadınlara küfür eden kadını paylaşıp; onun gibi giyinerek oy kullanmaya gitmişti.

Geçtiğimiz günlerde Cannes ödül töreninde kadınların hor görüldüğü toplumda yaşadığını iddia ederek alenen Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden Merve Dizdar'ın algı çalışmasına Melek Mosso da dahil oldu.

Sözleriyle hareketleri çelişti

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, katıldığı bir ödül töreninde kadın haklarından dem vurduğu bir konuşma yaptı. Ancak Mosso'nun, sosyal medyadaki paylaşımları ise bu sözleriyle çelişti.

Seçim hazımsızlığından dolayı kadınlar üzerinden prim yapmaya yeltenen Mosso'nun, AK Partili bir kadına sinkaflı küfürler eden kadının fotoğrafını paylaşması büyük tepki çekti.

AK Partili kadına küfür edeni taklit etti

Mosso, oy kullanmaya giderken de AK Partili kadınlara küfür eden kadının kıyafetleriyle birebir giyinmiş, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa ise "Seçim kombinim hazır" notunu düşmüştü.

'Kadın hakları' ve 'kadınlara özgürlük' çığlıkları atan Melek Mosso'nun yaptığı paylaşım kendi ikiyüzlülüğünü adeta gözler önüne serdi.

İkiyüzlü tavrı tepki topladı

Tepki toplayan şarkıcı, son olarak kadın haklarından bahsederken AK Partililere küfür eden kadının fotoğrafının olduğu ve 'Benim idoller' yazılı bir tweet'i retweetlediği ve yorum yaptığı görüldü.

'Konserleri iptal edilsin' çağrısı

Sosyal medya kullanıcıları da Türk kadınını hedef alan Mosso'ya tepki yağdırdı. Birçok kullanıcı, sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcının konserlerinin iptal edilmesi için paylaşım yapmaya başladı.

Sosyal medyada on binlerce kullanıcı, Tekirdağ Kiraz Festivali düzenleyen AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi'ne 11 Haziran'daki Melek Mosso konserini iptal etmesi için çağrıda bulundu.

  • Süleymanpaşa Belediyesi'nin tepkilerin ardından konseri iptal ettiği öne sürüldü.

'Çok üzgünüm esprim amacını aştı' diyerek özür diledi

Gelen yorumlara dayanamayan şarkıcı Instagram hesabından sessizliğini bozdu. Seçim dönemi yaptığı paylaşımı hatırlatılarak eleştirilen Mosso,
"Çok üzgünüm... 'Seçim kombini' diyerek yaptığım esprimin amacını aşmış olma durumundan dolayı birbirini bu kadar seven bir toplumun karşı karşıya geliyor olması çok üzücü. Amacımın kimseyi üzmek ya da ayrıştırmayı tetiklemek olmadığını beni tanıyan herkes bilir, tanımayanlara da ben, açık yüreklilikle ifade edeyim; öyle biri değilim ve yaşananlardan dolayı üzgünüm. Çünkü ben, işin sahibi hangi parti, dinleyen kitlenin siyasi düşüncesi ne diye düşünmeden şarkı söylemek isteyen biriyim. Öyle de yoluma devam etmek istiyorum"
dedi.

'Konuşmamın siyasi düzleme çekilmiş olmasını asla arzu etmem'

Ödül törenindeki konuşmasından dolayı gelen eleştirilere de cevap veren şarkıcı,
"Gelelim ödül törenindeki teşekkür konuşmama. O, benim kendi kariyerimde en içtenlikle yaptığım teşekkürlerden biriydi... Kuzenini, kocası tarafından 31 yerinden bıçaklanarak cinayete kurban veren, o acıyı iliklerine kadar yaşayan ve şahit olan bir kızın sözleri. Amacım hiçbir kişi ya da kurumu, yönetimi sorumlu tutmak değil, bu acıların bir daha yaşanmamasını dilemekti. Böyle acılar, siyaset üstü acılardır. Bunu acıyı yaşayarak tecrübe eden biri olarak, konuşmamın siyasi düzleme çekilmiş olmasını da asla arzu etmem"
şeklinde konuştu.

Kuruçeşme konserini iptal etti

Bazı kullanıcıların
"Melek Mosso'nun konserleri iptal edilsin"
yorumlarıyla ilgili de konuşan ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti:
"Şimdi, günün sonunda görüyorum ki, artık daha da çok birleşme zamanı. Ayrı gayri olmadan, bir olma.. Bu gerginlik duvarına bir tuğla da ben koymayacağım. Bu sebeple ben de 8 Haziran'daki konserimin yapılmamasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Hiçbir hesabı olmadan sadece müzik dinlemek, müzik yapmak, isteyenlerle pek yakında buluşacağız. Bu süreçte birleştirici olmak için aldığım kararı anlayan ve saygı duyan herkese teşekkür ederim. Bu vesileyle kırdığım, incittiğim herkesten de özür dilerim. Hepinizi seviyorum."

CHP miting alanını dolduramadı: CHP yandaşı şarkıcı Mustafa Sandal AK Parti'nin miting fotoğraflarıyla kendisini avuttu
CHP miting alanını dolduramadı: CHP yandaşı şarkıcı Mustafa Sandal AK Parti'nin miting fotoğraflarıyla kendisini avuttu

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de ortaklarıyla birlikte bir miting düzenledi. Parti liderlerinin, İmamoğlu ve Yavaş'ın da konuşma yapacağı alan seçmenler tarafından doldurulamadı. Muhalefete verdiği destekle tanınan şarkıcı Mustafa Sandal, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği İstanbul Mitingini, bugünkü Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitingi sanarak paylaştı. Sandal'ın "İstanbul'umuz da kırmızı beyaz" paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu. Firari FETÖ'cü Can Dündar da Sandal'ın paylaşımını alıntılayarak, "İstanbul’u alan, Türkiye’yi alır. İstanbul alındı, sıra Türkiye’de" ifadelerini kullandı.


#Melek Mosso
#kadın hakları
#AK Parti
#küfür
1 saat önce
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