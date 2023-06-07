Kadın haklarından dem vuran şarkıcı Melek Mosso'nun ikiyüzlü tavrı tepki çekince özür diledi

Melek Mosso, AK Partili kadınlara küfür eden kadını paylaşıp; onun gibi giyinerek oy kullanmaya gitmişti.
Geçtiğimiz günlerde Cannes ödül töreninde kadınların hor görüldüğü toplumda yaşadığını iddia ederek alenen Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden Merve Dizdar'ın algı çalışmasına Melek Mosso da dahil oldu.
Sözleriyle hareketleri çelişti
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, katıldığı bir ödül töreninde kadın haklarından dem vurduğu bir konuşma yaptı. Ancak Mosso'nun, sosyal medyadaki paylaşımları ise bu sözleriyle çelişti.
Seçim hazımsızlığından dolayı kadınlar üzerinden prim yapmaya yeltenen Mosso'nun, AK Partili bir kadına sinkaflı küfürler eden kadının fotoğrafını paylaşması büyük tepki çekti.
AK Partili kadına küfür edeni taklit etti
Mosso, oy kullanmaya giderken de AK Partili kadınlara küfür eden kadının kıyafetleriyle birebir giyinmiş, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa ise "Seçim kombinim hazır" notunu düşmüştü.
'Kadın hakları' ve 'kadınlara özgürlük' çığlıkları atan Melek Mosso'nun yaptığı paylaşım kendi ikiyüzlülüğünü adeta gözler önüne serdi.
İkiyüzlü tavrı tepki topladı
Tepki toplayan şarkıcı, son olarak kadın haklarından bahsederken AK Partililere küfür eden kadının fotoğrafının olduğu ve 'Benim idoller' yazılı bir tweet'i retweetlediği ve yorum yaptığı görüldü.
'Konserleri iptal edilsin' çağrısı
Sosyal medya kullanıcıları da Türk kadınını hedef alan Mosso'ya tepki yağdırdı. Birçok kullanıcı, sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcının konserlerinin iptal edilmesi için paylaşım yapmaya başladı.
Sosyal medyada on binlerce kullanıcı, Tekirdağ Kiraz Festivali düzenleyen AK Partili Süleymanpaşa Belediyesi'ne 11 Haziran'daki Melek Mosso konserini iptal etmesi için çağrıda bulundu.
- Süleymanpaşa Belediyesi'nin tepkilerin ardından konseri iptal ettiği öne sürüldü.