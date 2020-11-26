Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Kadına şiddet küresel pandemi
AKTÜEL

Kadına şiddet küresel pandemi

Kadına şiddet küresel pandemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca çevrim içi olarak düzenlenen “Şiddetle Mücadelede Televizyon Dizilerinin Rolü” konulu programa video mesajla katıldı. Programa katılan herkesin “kadına yönelik şiddet” denilen insanlık suçu ile mücadelede tek yürek olduğunu belirten Emine Erdoğan, “Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde karşımıza çıkan büyük bir yaradır. Aslında bir anlamda küresel bir pandemidir” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca çevrim içi olarak düzenlenen “Şiddetle Mücadelede Televizyon Dizilerinin Rolü” konulu programa video mesajla katıldı. Programa katılan herkesin “kadına yönelik şiddet” denilen insanlık suçu ile mücadelede tek yürek olduğunu belirten Emine Erdoğan, “Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde karşımıza çıkan büyük bir yaradır. Aslında bir anlamda küresel bir pandemidir” diye konuştu.

Türkiye’de günlük ortalama 3 saat 34 dakika izlenen ve tüm dünyada en etkili iletişim aracı olan televizyonun, çıktığı ilk dönemlerde hayattan kareler ve haberler paylaşan bir araçken şimdi toplumun düşünüş ve yaşayış biçimini belirleyen hakim bir güç haline geldiğine işaret eden Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

DİZİLERİN ŞİDDETİ BESLEYEN BİR YANI VAR

“Araştırmalar, televizyon yayınlarında sergilenen şiddetin, davranış bozukluğuna yol açtığını ve şiddeti özendirdiğini açıkça ortaya koyuyor. Haber başlıklarında kullanılan, ‘öfkelenen koca, cinnet geçiren eş’ gibi ifadeler, aslında işlenen suça peşinen bahane sunuyor. Daha çok ilgi çekiyor diye şiddet ve korku ön plana çıkartılıyor. Ne olur insanlık onurunu reytinge kurban etmeyelim. Katiller, mafya babaları, zorbalar rol model gibi lanse edilmesin.”

  • Emine Erdoğan, hayatın içinde bunların da var olduğunu ve görmezden gelip, steril bir kurgu dünyası oluşturulamayacağını da kaydederek “Zaten, her şey zıddıyla kaimdir. Hikayelerimizde kötü olanı da işleyebilir ama kötü olanı süsleyip bunlara popüler anlamlar yüklemekten vazgeçebiliriz. Kadına şiddetin komedisini yapmak, uygulanan şiddeti kahkaha efektleriyle vermek, insanları şiddete güler hale getiriyor. Eğlendirmek adına şiddeti normal kılan ve evcilleştiren yaklaşımlar, insanların ruh dünyalarını daha da çoraklaştırıyor” değerlendirmesini yaptı.

Emine Erdoğan, şöyle devam etti: “İlham veren, evini terk eden isyankar gencin şöhret yolculuğu değil, ücra bir köyün çocuklarına ilim taşımak için yola çıkan genç öğretmenin yolculuğudur. Güçlü erkek, gücü kadına yeten değil, sevgisiyle ailesine güç olandır.”

Abone Ol Google News
Tablo çok ağır

Tablo çok ağır

Aylar sonra ilk kez vaka sayısı paylaşıldı.
Beklenen film yayınlandı

Beklenen 'film' yayınlandı

Red Bull'un İstanbul'daki tanıtım filmi büyük beğeni topladı.
Toplu ulaşımda HES dönemi

Toplu ulaşımda
HES dönemi

​İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi.
Dünya <br>futbolunun acı kaybı

Dünya
futbolunun acı kaybı

Efsane isim Diego Maradona hayatını kaybetti.
'Ben karakolum, sen suçlu sayılırsın'

'Ben karakolum, sen suçlu sayılırsın'

Taksiden atlamaya çalışan alkollü kadın zor anlar yaşattı.

​Yüzlerce kişi başvurunca Erdoğan talimatı verdi.

On beş ilde alarm

On beş ilde alarm

​Bakan Koca'dan kritik toplantı sonrası açıklama.

MGK'dan <br>8 maddelik bildiri

MGK'dan
8 maddelik bildiri

İşte bildiride öne çıkan başlıklar...

Sakın ağlama ben de ağlarım!

Sakın ağlama ben de ağlarım!

​Lösemi hastası öğretmene Aksaray Valisi'nden sürpriz telefon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.