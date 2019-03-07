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Kadının statüsünü ihya etme zamanı

“3. İz Bırakan Kadınlar Zirvesi”ne, onur konuşmacı olarak katılan İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak, “İnancımız ve köklü medeniyet tecrübemizde kadınlara verilen onurlu statüyü yeniden keşfedip ihya etme zamanının geldiğini düşünüyorum. Kendi medeniyetimizin kodlarını keşfedersek göreceğiz ki medeniyetimiz kadınların omuzlarında yükselmiştir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Esra Albayrak (Soldan 5)
Esra Albayrak (Soldan 5)

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak, Üsküdar Belediyesi tarafından Nevmekan Sahil'de düzenlenen "3. İz Bırakan Kadınlar Zirvesi"ne, onur konuşmacı olarak katıldı. Sözlüğe bakıldığında, "kadın" kelimesinin, birkaç satırla anlatılabildiğini, hayata bakıldığında ise karşılığının çok daha katmanlı ve ölçülmesi güç bir hal aldığını dile getiren Albayrak, şöyle devam etti: "Katmanlar arasından örnek vermek gerekirse Peygamber Efendimizin hemen yanı başında dimdik duran bir ticaret erbabı Hazreti Hatice çıkar karşımıza. Hazreti Musa'ya analık yapmış cesur bir kadın Hazreti Asiye çıkar karşımıza. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen kadın olan, iffet örneği Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem çıkar karşımıza. Kurtuluş mücadelemizin cesur kadınları Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Halide Edipler çıkar karşımıza. İnandıkları için dimdik duran ve mücadele eden Şule Yüksel Şenler, Fevziye Nuroğlular, Hümeyra Öktenler çıkar karşımıza. İsrail'in tankları altında kalarak can veren Rachel Corrie çıkar karşımıza"

KİMLİK BUNALIMI KÖRÜKLENİYOR

Albayrak, özellikle Müslüman coğrafyalarda kadınların yaşadığı kimlik bunalımına işaret ederek, şunları söyledi: "Batı değerlerinin, yaşam kültürünün gelebileceği en üst mertebe olarak lanse edilmesi ve kadınların kendi toplumlarında, kendi kültürlerinde sürekli olarak baskı altında olduklarını hissetmeleri veya hissettirilmesi kimlik bunalımını maalesef körüklüyor. Bu konuda İslam dünyasının dürüst bir muhasebeye ihtiyaç duyduğuna inanıyorum. Her kadın hakkı konuşulduğunda, 'Kadınlar zulüm altında' gibi cümleler sarf ettiğimizde, aman 'Batı bizi kadın üzerinden yine asimile edecek', korkusuyla kalkanlarımızı kaldırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Eleştirilere kulak tıkamak yerine, inancımız ve köklü medeniyet tecrübemizde kadınlara verilen onurlu statüyü yeniden keşfedip ihya etme zamanının geldiğini düşünüyorum. Kendi medeniyetimizin kodlarını keşfedersek göreceğiz ki medeniyetimiz kadınların omuzlarında yükselmiştir"

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