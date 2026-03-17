Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon Buzadam SK oldu

Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon Buzadam SK oldu

11:3017/03/2026, Salı
Kadınlar Süper Ligi’nin şampiyonu Buzadam SK
Kadınlar Süper Ligi’nin şampiyonu Buzadam SK

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 2025–2026 sezonu Kadınlar Süper Ligi’nde play-off heyecanı sona erdi. İki galibiyete ulaşanın şampiyonun olduğu final serisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşan Buzadam Spor Kulübü, oynanan iki maçı da kazanarak seriyi namağlup tamamladı ve şampiyonluğa ulaştı. Sezon boyunca sergilediği istikrarlı ve disiplinli oyununu play-off aşamasına da taşıyan Buzadam SK, bu sonuçla Türk buz hokeyinde önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak:

“Kadınlar Süper Ligimizde sezon boyunca büyük bir emek ve mücadele ortaya koyan tüm kulüplerimizi yürekten kutluyorum. Play-off sürecinde sergilenen performans, ligimizin her geçen yıl daha da geliştiğinin en önemli göstergesidir. Şampiyon olan Buzadam Spor Kulübü’nü tebrik ediyor, tüm takımlarımıza katkıları için teşekkür ediyorum.”

Buz hokeyinde gelişim devam ediyor

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu olarak, kadın buz hokeyinin ülkemizde daha da gelişmesi adına çalışmalarımızı sürdürürken; sporcularımızın ortaya koyduğu mücadele ve kararlılık, geleceğe dair umut vermeye devam ediyor. Tüm takımlarımızı ve sporcularımızı tebrik eder, buz hokeyine gönül veren herkese teşekkür ederiz.




