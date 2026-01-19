U20 Erkek Milli Takımı 3. Klasman A Grubu Dünya Şampiyonası için Sofya’da

20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası heyecanı Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da başlıyor. U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, ay-yıldızlı forma ile uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için buzda yerini alıyor.
Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) organizasyonunda düzenlenen 2025 IIHF U20 Erkekler Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu müsabakaları, Bulgaristan Buz Hokeyi Federasyonu’nun ev sahipliğinde 19–25 Ocak 2025 tarihleri arasında Sofya’da gerçekleştirilecek. Milli Takımı, turnuva boyunca oynayacağı karşılaşmalarla bir üst klasman hedefi doğrultusunda mücadele edecek.
Dinamik kadrosuyla dikkat çeken U20 Erkek Milli Takımı, disiplinli oyun anlayışı ve mücadeleci kimliğiyle Türk buz hokeyinin gelişimini uluslararası arenada bir kez daha ortaya koymayı amaçlıyor. Teknik ekip ve sporcular, şampiyona öncesi hazırlıklarını büyük bir ciddiyetle tamamladı.
Ay-yıldızlılar, Sofya’da Türkiye'yi gururla temsil etmek ve hedeflerine bir adım daha yaklaşmak için buzda ter dökecek.
MAÇ PROGRAMI
(Tüm müsabakalar Türkiye Saati (TSİ) ile verilmiştir.)
14.00 | Tayland – Türkiye
17.30 | Belçika – Türkiye
21.00 | Bulgaristan – Türkiye
14.00 | Türkiye – Çin Taipei
14.00 | Türkiye – Bosna Hersek
Müsabakalar Bulgaristan’ın Sofya kentinde bulunan Winter Sports Palace’ta oynanacaktır.