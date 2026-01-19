Yeni Şafak
U20 Erkek Milli Takımı 3. Klasman A Grubu Dünya Şampiyonası için Sofya’da

12:5919/01/2026, Pazartesi
Ay-yıldızlılar, Sofya’da Türkiye'yi gururla temsil etmek ve hedeflerine bir adım daha yaklaşmak için buzda ter dökecek.
20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası heyecanı Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da başlıyor. U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, ay-yıldızlı forma ile uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için buzda yerini alıyor.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) organizasyonunda düzenlenen 2025 IIHF U20 Erkekler Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu müsabakaları, Bulgaristan Buz Hokeyi Federasyonu’nun ev sahipliğinde 19–25 Ocak 2025 tarihleri arasında Sofya’da gerçekleştirilecek. Milli Takımı, turnuva boyunca oynayacağı karşılaşmalarla bir üst klasman hedefi doğrultusunda mücadele edecek.

Dinamik kadrosuyla dikkat çeken U20 Erkek Milli Takımı, disiplinli oyun anlayışı ve mücadeleci kimliğiyle Türk buz hokeyinin gelişimini uluslararası arenada bir kez daha ortaya koymayı amaçlıyor. Teknik ekip ve sporcular, şampiyona öncesi hazırlıklarını büyük bir ciddiyetle tamamladı.

MAÇ PROGRAMI

(Tüm müsabakalar Türkiye Saati (TSİ) ile verilmiştir.)

19 Ocak Pazartesi

14.00 | Tayland – Türkiye

20 Ocak Salı

17.30 | Belçika – Türkiye

22 Ocak Perşembe

21.00 | Bulgaristan – Türkiye

24 Ocak Cumartesi

14.00 | Türkiye – Çin Taipei

25 Ocak Pazar

14.00 | Türkiye – Bosna Hersek

Müsabakalar Bulgaristan’ın Sofya kentinde bulunan Winter Sports Palace’ta oynanacaktır.

