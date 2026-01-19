U20 Erkek Milli Takımı 3. Klasman A Grubu Dünya Şampiyonası için Sofya’da

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) organizasyonunda düzenlenen 2025 IIHF U20 Erkekler Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu müsabakaları, Bulgaristan Buz Hokeyi Federasyonu’nun ev sahipliğinde 19–25 Ocak 2025 tarihleri arasında Sofya’da gerçekleştirilecek. Milli Takımı, turnuva boyunca oynayacağı karşılaşmalarla bir üst klasman hedefi doğrultusunda mücadele edecek.

Dinamik kadrosuyla dikkat çeken U20 Erkek Milli Takımı, disiplinli oyun anlayışı ve mücadeleci kimliğiyle Türk buz hokeyinin gelişimini uluslararası arenada bir kez daha ortaya koymayı amaçlıyor. Teknik ekip ve sporcular, şampiyona öncesi hazırlıklarını büyük bir ciddiyetle tamamladı.