Geçen senenin şampiyonu U18 Kadın Milli Takımı şampiyonluk hedefiyle yeniden buzda

Geçen sezon Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak bir üst klasmana yükselen U18 Kadın Milli Takımı, bu yıl Hollanda, Yeni Zelanda, Kazakistan, Kore ve Letonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, unvanını koruyarak bir üst klasman hedefine bir adım daha yaklaşmak için buzda ter dökecek.

“U18 Kadın Milli Takımımız geçtiğimiz yıl elde ettiği şampiyonlukla Türk buz hokeyi tarihinde çok önemli bir başarıya imza attı. Bu başarı, altyapıya yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Şimdi kızlarımızdan, aynı inanç ve mücadeleyle ülkemizi yeniden gururlandırmalarını bekliyoruz. Tüm sporseverleri Zeytinburnu Buz Adası’na gelerek Milli Takımımıza destek olmaya davet ediyorum.”