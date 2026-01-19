Geçen senenin şampiyonu U18 Kadın Milli Takımı şampiyonluk hedefiyle yeniden buzda

18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu müsabakaları İstanbul’un ev sahipliğinde başlıyor. Geçtiğimiz yıl şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan U18 Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı, bu yıl da aynı kararlılıkla piste çıkıyor.
Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) organizasyonu ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2025 IIHF 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu, 19–25 Ocak 2025 tarihleri arasında Zeytinburnu Buz Adası’nda gerçekleştirilecek.
Geçen sezon Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak bir üst klasmana yükselen U18 Kadın Milli Takımı, bu yıl Hollanda, Yeni Zelanda, Kazakistan, Kore ve Letonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, unvanını koruyarak bir üst klasman hedefine bir adım daha yaklaşmak için buzda ter dökecek.
'Zeytinburnu Buz Adası’na gelerek Milli Takımımıza destek olmaya davet ediyorum'
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, şampiyona öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“U18 Kadın Milli Takımımız geçtiğimiz yıl elde ettiği şampiyonlukla Türk buz hokeyi tarihinde çok önemli bir başarıya imza attı. Bu başarı, altyapıya yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Şimdi kızlarımızdan, aynı inanç ve mücadeleyle ülkemizi yeniden gururlandırmalarını bekliyoruz. Tüm sporseverleri Zeytinburnu Buz Adası’na gelerek Milli Takımımıza destek olmaya davet ediyorum.”
20.00 | Türkiye – Hollanda
20.00 | Türkiye – Yeni Zelanda
20.00 | Türkiye – Kazakistan
20.00 | Türkiye – Kore
20.00 | Türkiye – Letonya