İstanbul’da tarihi bir turnuva: U18 Kadın Milli Takımımız dünya sahnesinde yerini sağlamlaştırdı

“Ülkemize yakışır bir uluslararası organizasyonu daha alnımızın akıyla tamamladık. 6 ülkenin mücadele ettiği Buz Hokeyi U18 Kadınlar Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaktan büyük keyif duyduk. Medeniyetler Başkenti İstanbul’da, fair play ikliminde geçen müsabakalarda; tribünlerde ve ekran başlarında bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza, yoğun bir özveriyle bu organizasyona katkı sunan tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Kızlarımızın azmi, disiplini ve ruhu hepimizi gururlandırdı. Önümüzdeki yıllarda da aynı coşkuyu ülkemizde yaşayacak ve buz hokeyindeki iddiamızı güçlendirmeye devam edeceğiz.”