İstanbul’da tarihi bir turnuva: U18 Kadın Milli Takımımız dünya sahnesinde yerini sağlamlaştırdı

16:5526/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
2026 IIHF U18 Kadınlar Dünya Şampiyonası
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’nun ev sahipliğinde, İstanbul Zeytinburnu Buz Adası’nda 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen 2026 IIHF U18 Kadınlar Dünya Şampiyonası Division II Group A turnuvası, büyük bir heyecan, fair play ruhu ve yüksek organizasyon kalitesiyle tamamlandı.

Türk buz hokeyi tarihinde ilk kez bu seviyede (Division II Group A) yer aldığımız turnuvada, 6 ülkenin güçlü milli takımları mücadele etti. Milli kızlarımız, ev sahibi avantajını sonuna kadar kullanarak disiplinli ve kararlı bir performans sergiledi. Özellikle son maçta Letonya’yı 4-1 mağlup ederek turnuvayı güçlü bir şekilde noktaladık.

Turnuva genel puan durumunda:

• Kore: 14 puan – 1.

• Kazakistan: 12 puan – 2.

• Letonya: 7 puan – 3.

• Hollanda: 6 puan – 4.

• Türkiye: 6 puan – 5.

• Yeni Zelanda: 0 puan – 6. (bir alt klasmana düştü)

Türkiye, Hollanda ile aynı puanı almasına rağmen tie-breaker kuralları gereği 5. sırada yer aldı. Bu sonuç, genç kızlarımızın potansiyelini, azmini ve uluslararası arenadaki rekabet gücünü tüm dünyaya gösterdi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak’ın açıklaması:
“Ülkemize yakışır bir uluslararası organizasyonu daha alnımızın akıyla tamamladık. 6 ülkenin mücadele ettiği Buz Hokeyi U18 Kadınlar Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaktan büyük keyif duyduk. Medeniyetler Başkenti İstanbul’da, fair play ikliminde geçen müsabakalarda; tribünlerde ve ekran başlarında bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza, yoğun bir özveriyle bu organizasyona katkı sunan tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Kızlarımızın azmi, disiplini ve ruhu hepimizi gururlandırdı. Önümüzdeki yıllarda da aynı coşkuyu ülkemizde yaşayacak ve buz hokeyindeki iddiamızı güçlendirmeye devam edeceğiz.”

Federasyon olarak, altyapıya yaptığımız yatırımların, uluslararası iş birliklerimizin ve gençlerimize verdiğimiz desteğin meyvelerini görmeye devam ediyoruz. Bu turnuva, U18 Kadın Milli Takımımızın dünya sahnesindeki yerini daha da sağlamlaştırmış ve önümüzdeki hedefler için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur.





