Kadınların kareleri yarışacak

Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler”e başvurular başladı. 17 yıldır Anadolu Hayat Emeklilik tarafından düzenlenen yarışma 10 Mart’a kadar başvuru kabul edecek. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun (TFSF) danışmanlığını yaptığı yarışmaya “Hayata Dair” temasıyla 18 yaş ve üzeri kadın fotoğrafçılar en fazla 4 adet dijital renkli fotoğrafla katılabilecek. Birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 bin TL, üçüncüye ise 5 bin TL para ödülü verilecek. Başvurular, Anadolu Hayat Emeklilik ve TFSF internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yarışmanın sonuçları 7 Nisan’da açıklanacak.