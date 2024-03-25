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Hayat

Kadir İnanır yoğun bakımda

Sanatçı Kadir İnanır dün Beykoz’daki evinde felç geçirdikten sonra bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. Beynindeki pıhtı temizlenen İnanır, entübe olarak yoğun bakımda tedaviye alındı.

04:00 - 25/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:37 - 25/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kadir İnanır.
Kadir İnanır.

Sanatçı Kadir İnanır, dün sabah saatlerinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin "(Dün) Sabah saatlerinde sanatçımız Kadir İnanır hastanemize ambulansla geldi. İlk geldiği andan itibaren acil ekibimizi toparladık. İlk değerlendirmede geldiğinde sağ tarafında felç vardı. Şuuru kapalıydı." dedi. Değerlendirmeler sonucunda tetkikler yapıldığını belirten Sağlam, şu bilgileri verdi:

DURUMU İYİYE GİDİYOR

"Beyin tomografisi çekildiğinde, beyni besleyen ana damarda bir tıkanıklık tespit edildi ve acil girişimsel radyoloji ekibimiz, nöroloji ekibimiz ve beyin cerrahisinden arkadaşlarla birlikte, anestezi doktorlarımızın entübasyon sonrası ilk 2 saat içerisinde çok başarılı bir işlem gerçekleştirdi. Ana damardaki pıhtı alındı. Beynin beslenmesi sağlandı. İşlemden sonra çekilen MR görüntülemesinde işlemin başarılı olduğu teyit edildi ve beyin beslenmesi şu anda iyi. Ancak yoğun bakıma alındı. Entübe olarak yoğun bakımımızda izleniyor. İlk 24, 48 saat içerisinde uyandırılmayacak. Gelişebilecek komplikasyonlar ya da yeni bir kanama olmadığı müddetçe inşallah olmayacak, çünkü işlem başarılı." İnanır'ın arkadaşlarından Said Yavuz ise İnanır'ın prosedür gereği şu an yoğun bakımda uyutulduğunu aktararak "Şu anda durumu iyi. Sevenlerine de müjdeyi verebiliriz, şu anda hayati tehlikesi yok" diye konuştu.



#Kadir İnanır
#Sağlık
#Aktüel
1 saat önce
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