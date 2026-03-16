Kadir Suresi'ndeki tevafuk: 'Hiye'nin 27. kelimeye denk gelmesi dikkat çekiyor

07:40 16/03/2026, Pazartesi
İslam aleminde "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Kadir Gecesi'nin önemini vurgulayan ve bu gece boyunca yapılan ibadetlerin ne kadar kıymetli olduğunu anlatan Kadir Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 97. suresidir ve toplam 30 kelimeden oluşur. Hattat Mehmet Özçay, suredeki "Hiye" kelimesinin, surenin 5. ayetinin başında yer aldığına ve sırasıyla sayıldığında 27. kelimeye denk geldiğine dikkat çekti.

Kur'an-ı Kerim'de "tek gece" olarak adı geçen Kadir Gecesi, şöyle anlatılıyor:
"Şüphesiz, biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi nedir bilir misin nedir? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."

Kadir Gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki camilerde ibadet ve duayla idrak edilecek.

27. kelimedeki tevafuk

Kadir Gecesi'nin önemini vurgulayan ve bu gece boyunca yapılan ibadetlerin ne kadar kıymetli olduğunu anlatan Kadir Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 97. suresidir ve toplam 30 kelimeden oluşur.

Hattat Mehmet Özçay, Kur'daki bir tevafuğa dikkat çekerek, "Kadir Suresi 30 kelimedir, 27. kelime Hiye هي (O gece) kelimesidir." dedi.

Özçay'ın yazdığı Kadir Suresi ve sureden bazı ayetlerinde yer aldığı hat eserleri
