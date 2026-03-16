Kadir Suresi'ndeki tevafuk: 'Hiye'nin 27. kelimeye denk gelmesi dikkat çekiyor

İslam aleminde "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Kadir Gecesi'nin önemini vurgulayan ve bu gece boyunca yapılan ibadetlerin ne kadar kıymetli olduğunu anlatan Kadir Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 97. suresidir ve toplam 30 kelimeden oluşur. Hattat Mehmet Özçay, suredeki "Hiye" kelimesinin, surenin 5. ayetinin başında yer aldığına ve sırasıyla sayıldığında 27. kelimeye denk geldiğine dikkat çekti.
Kadir Gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelindeki camilerde ibadet ve duayla idrak edilecek.
27. kelimedeki tevafuk
Hattat Mehmet Özçay, Kur'daki bir tevafuğa dikkat çekerek, "Kadir Suresi 30 kelimedir, 27. kelime Hiye هي (O gece) kelimesidir." dedi.