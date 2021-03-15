Kadrajımda Gölbaşı Ödülleri sahiplerini buldu

Gölbaşı Belediyesi’nin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile bir araya gelerek hayata geçirdiği kısa film ve foto safari yarışmasının kazananları belli oldu. Prof. Kağan Olguntürk, Doç. Dr. Aydan Özsoy, Doç. Kurtuluş Özgen, Özge Akkoyunlu ve Erdem Murat Çeliker’den oluşan Seçici Kurul Üyeleri, Gölbaşı Konulu Kısa Film Yarışması’na katılan 16 kısa kısa filmi değerlendirdikten sonra; Birincilik Ödülü, yönetmenliğini Mehmet Turan Tuncay yaptığı “Gölbaşı’nın Ustası” adlı esere, ikincilik ödülü, yönetmenliğini Emrullah Özcan’ın yaptığı “Gözlerindeki Sinema” eserine, üçüncülük ödülü yönetmenliğini Miratcan Gence ve İlker Akülker’in yaptığı “Ankara’nın Kalbi Gölbaşı” adlı esere layık görüldü. Seçiciler Kurulu Özel Ödülü yönetmenliğini Özer Kesemen’in yaptığı “Gölbaşı Sevgilim” e verilirken Mansiyon Ödülleri ise; Yönetmenliğini Mustafa Yılmaz’ın yaptığı “Sevgi Çiçeği” ve Yönetmenliğini Ege Akman’ın yaptığı “Benim Gözümden Gölbaşı” isimli filmlere verildi.

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En güzel fotoğraflar seçildi

802 fotoğraf arasından 2. Tura kalan 409 fotoğraftan 50 fotoğraf ise 3. Tura çıktı. Tur değerlendirmesinde finale kalan 10 fotoğraf arasından dereceye girenler ise sırasıyla; Seyit Ali Ünal, Halit Kuzenk, Yiğit Yüksel oldu.

Mansiyon ödülleri ise; Aysun Badak, İhsan Korkut, Seyit Al Ünal, Serkan Kutsal, Miratan Gence ye layık görüldü. Dereceye girenleri tebrik eden Ramazan Şimşek “Ankara’mızın nadide doğal güzelliklere sahip ilçelerinden olan Gölbaşı’mızın değerlerini, zengin kültürünü ve doğasını tüm Türkiye’ye sunmak amacıyla yola çıktığımız projemiz büyük ilgi gördü. Yarışmamıza katılan ve ilgi gösteren herkese teşekkür ederiz” dedi.