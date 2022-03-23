Hayat Kafesini müze yaptı
KÜLTÜR SANAT

Kafesini müze yaptı

Elazığ’da kafe işletmecisi Macit Kılıç’ın antika merakı müze açtırdı. 43 yıldır topladığı yüzlerce antika eşyayı sergileyen Kılıç’ın kafesi müze halini aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kafesini müze yaptı
Macit Kılıç’ın antika merakı müze açtırdı.

Elazığ’da kafe işletmecisi Macit Kılıç’ın antika merakı müze açtırdı. 43 yıldır topladığı yüzlerce antika eşyayı sergileyen Kılıç’ın kafesi müze halini aldı. Hobi olarak başlayan antika merakı daha sonra tutkuya dönüşen Kılıç, piyasadaki antika eşyaları satın almaya da başladı. Misafirler, tarihin içerisinde çaylarını yudumlarken, plaktan çalan şarkılarla nostaljik anlar yaşıyor.

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