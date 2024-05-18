Kağıt Kitabı Millet Kütüphanesi’nde

Kitap, Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü Birgül Ünal'a teslim edilerek Millet Kütüphanesi’ndeki yerini aldı. Binlerce yıldır düşüncenin dostu ve tarihin taşıyıcısı olan kağıdın hikayesini incelemek isteyenler kendini Millet Kütüphanesi’nin Nadir Eserler Bölümü’nde bulacak. Antik çağlardan modern zamanlara kadar uzanan kağıt ve matbaanın kullanım ve gelişimine dair kapsamlı bir kaynak niteliğinde olan eser, endüstriyel kağıt üretiminin, binlerce yıllık serüvenini anlatıyor. Özel prodüksiyonu ile bir sergi kitabı özelliği taşıyan kitap, okuyucuyu aynı zamanda Nepal, Japonya, Mısır ve Güney Kore’de doğal malzemelerle elde üretilmiş farklı kağıtlara dokunma imkanı sunarak yeni bir tecrübe yaşatıyor.