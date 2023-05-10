Kâğıt sempozyumu gerçekleşti

Asitane Vakfı tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle ilki düzenlenen “El Yapımı Kağıt Sempozyumu” başladı. Sanat Fabrikasının ürettiği “İstanbul Kağıt” markasının da tanıtıldığı etkinlik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşti. Açılışta konuşan Asitane Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasibe Turan, sempozyumun el yapımı kağıt alanında bir boşluğu dolduracağını ifade etti. Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Olcay Aydemir’in yaptığı “Türkiye’de ve dünyada kağıt” başlıklı oturum düzenlendi. Tüm gün devam eden sempozyumda, el yapımı kağıt uygulama çalışmaları yapıldı.