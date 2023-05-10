|
Hayat

Kâğıt sempozyumu gerçekleşti

Sanat Fabrikasının ürettiği “İstanbul Kağıt” markasının da tanıtıldığı etkinlik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşti.

04:00 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
“El Yapımı Kağıt Sempozyumu” başladı.

“El Yapımı Kağıt Sempozyumu” başladı.

Asitane Vakfı tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle ilki düzenlenen “El Yapımı Kağıt Sempozyumu” başladı. Sanat Fabrikasının ürettiği “İstanbul Kağıt” markasının da tanıtıldığı etkinlik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşti. Açılışta konuşan Asitane Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasibe Turan, sempozyumun el yapımı kağıt alanında bir boşluğu dolduracağını ifade etti. Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Olcay Aydemir’in yaptığı “Türkiye’de ve dünyada kağıt” başlıklı oturum düzenlendi. Tüm gün devam eden sempozyumda, el yapımı kağıt uygulama çalışmaları yapıldı.



#Asitane Vakfı
#İstanbul Kalkınma Ajansı
#El Yapımı Kağıt Sempozyumu
18 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.