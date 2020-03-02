Kahraman Mehmetçik için dua: Tüm camilerde Fetih Suresi okundu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerine düzenlediği Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için sabah namazından önce Fetih Suresi okundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın sosyal medya hesabından, İdlib’e düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresinin okunacağını duyurmasıyla vatandaşlar, sabah namazında camilerde bir araya geldi.
Eyüp Sultan Cami’nde buluşan vatandaşların elleri semaya kalktı, Mehmetçiklerin başarısı için dualar edildi.
Okunan sureye cemaat de eşlik ederken, vatandaşların çocuklarıyla katılarak dua etmesi dikkat çekti.
Ali Erbaş'ın yaptığı sosyal medya paylaşımı
Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı #BaharKalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Milletimizi sabah namazında tüm camilerimize duaya bekliyoruz. pic.twitter.com/Q4zJJovjv5
Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı #BaharKalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Milletimizi sabah namazında tüm camilerimize duaya bekliyoruz. pic.twitter.com/Q4zJJovjv5— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 1, 2020