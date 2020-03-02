Hayat Kahraman Mehmetçik için dua Tüm camilerde Fetih Suresi okundu
AKTÜEL

Kahraman Mehmetçik için dua: Tüm camilerde Fetih Suresi okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlip’te rejim güçlerine yönelik düzenlediği ‘Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde Fetih Suresi okundu. Vatandaşları dün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla camilere davet eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Milletimizi sabah namazında tüm camilerimize duaya bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerine düzenlediği Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için sabah namazından önce Fetih Suresi okundu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın sosyal medya hesabından, İdlib’e düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı için Fetih Suresinin okunacağını duyurmasıyla vatandaşlar, sabah namazında camilerde bir araya geldi.

Fotoğraf: Arşiv

Eyüp Sultan Cami’nde buluşan vatandaşların elleri semaya kalktı, Mehmetçiklerin başarısı için dualar edildi.

Okunan sureye cemaat de eşlik ederken, vatandaşların çocuklarıyla katılarak dua etmesi dikkat çekti.


Ali Erbaş'ın yaptığı sosyal medya paylaşımı
11 ülkeye vize muafiyeti

11 ülkeye vize muafiyeti

​Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kahraman Mehmetçik için dua

Kahraman Mehmetçik için dua

​Bahar Kalkanı Harekatı için camilerde Fetih Suresi okundu.
Durdurulamıyor

Durdurulamıyor

​Çin'de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 914'e yükseldi.
Vur Mehmedim!

Vur Mehmedim!

​Hak için, Allah için, mazlumlardan yükselen o ah için!
'Orta Doğu'yu değiştiren adam'

'Orta Doğu'yu değiştiren adam'

Dünyanın konuştuğu başarıya Hudson uzmanından çarpıcı yorum.
Karada ve havada aman yok

Karada ve havada aman yok

​Türkiye'nin verdiği süre bitti, Bahar Kalkanı başladı.

Alnımızın<br>akıyla çıkacağız

Alnımızın
akıyla çıkacağız

NATO ittifakını söylemde değil eylemde görelim.
Kahraman oğlum

Kahraman oğlum

​Eyüp abi, Eren Bülbül abime selam söyle.
Kapıyı zorluyorlar

Kapıyı zorluyorlar

​Kadın ve bebeklerin ağırlıkta olduğu 80 bin göçmen Türkiye'den ayrıldı.
Esed iç<br>savaşı böyle başlattı

Esed iç
savaşı böyle başlattı

​Rejim PKK ve DEAŞ'ı Türkiye'ye saldırttı.
Terör ittifakının hedefi Türkiye

Terör ittifakının hedefi Türkiye

​Hafter terör örgütünün temsilcileri, Esad rejimini ziyaret etti.
Dünya<br>kepenk kapattı

Dünya
kepenk kapattı

​Koronavirüs dünyadaki dev organizasyonları vuruyor.
Masonik suç örgütü

Masonik suç örgütü

​Adnan Oktar mason diplomasını kendi televizyonu A9 yayınında almıştı.
Tarihe geçecek operasyon

Tarihe geçecek operasyon

'İnanılır gibi değil, tanksavar kullansanız aylar sürer'
Esed'in havaalanı<br>yerle bir oldu

Esed'in havaalanı
yerle bir oldu

TSK bomba yağdırdı, kullanılamaz hale geldi.
Bir değil, iki değil tüm konvoy!

Bir değil, iki değil tüm konvoy!

SİHA'ların Esed'in tanklarını tek tek imha etme anları.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.