Kahraman Mehmetçik için dua: Tüm camilerde Fetih Suresi okundu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlip’te rejim güçlerine yönelik düzenlediği ‘Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde Fetih Suresi okundu. Vatandaşları dün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla camilere davet eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kahraman Mehmetçiğimizin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerimizde sabah namazında Fetih Suresi okunacak, ordumuza ve milletimize dua edilecektir. Milletimizi sabah namazında tüm camilerimize duaya bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Merkezi 02 Mart 2020, 06:30 Son Güncelleme: 02 Mart 2020, 08:10 İHA