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Hayat

Kalbimiz Gazze ile atıyor

‘Yaşam Boyu İkon’ ödülü verilen Ajda Pekkan, “Kalbimin ve kalbimizin Gazze için attığını biliyorum ve Gazze’de savaşın bitmesini diliyorum” dedi.

04:00 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:14 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ajda Pekkan.
Ajda Pekkan.

Harper’s Bazaar tarafından dünyada her yıl düzenlenen “Women of the Year Awards” (Yılın Kadınları Ödülleri) töreni Türkiye’de bu yıl ilk defa gerçekleştirildi. İstanbul’daki bir otelde düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu. Geceye sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı. Törende ’Yaşam Boyu İkon’ ödülünün sahibi Ajda Pekkan’dan anlamlı bir konuşma geldi. İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama tepki göstereren Ajda Pekkan, “Kalbimin ve kalbimizin Gazze için attığını biliyorum ve Gazze’de savaşın bitmesini diliyorum” dedi. Ajda Pekkan’a ödülünü Kenan İmirzalıoğlu verdi.



#Ajda Pekkan
#Gazze
#İsrail
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