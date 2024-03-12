Kalem Güzelleri sergisi ziyarete açıldı

Ramazan ayıyla birlikte artan hat sergilerinin bir yenisi Yıldız Holding’de açıldı. Her sene Ramazan ayında ünlü hattatların eserlerini sergileyen holding, bu yıl sanatseverleri “Medeniyetimizin Kalem Güzelleri”yle buluşturdu. Sergide, Hattat-müellif Mahmud Bedreddin Yazır’ın “Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli” isimli kitabının yeni baskısında görselleri neşredilen, çeşitli koleksiyonlara ait hüsn-i hat, tezhip ve yazılı ebru levhaları ile sanat eserlerinin hazırlanmasında kullanılan üretim malzemelerinin orijinalleri yer alıyor. Küratörlüğünü İbrahim Ethem Gören’in üstlendiği sergi, 5 Nisan’a kadar haftanın her günü 9.00-17.00 arasında, 0216 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak ücretsiz gezilebilecek.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, sergiyle ilgili kaleme aldığı yazıda şu ifadelere yer verdi: “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üçüncü basımı gerçekleştirilen başucu niteliğindeki ‘Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli’ isimli kitap, muhteviyatıyla yakın dönem hat sanatının en önemli kaynaklarından birini oluşturuyor. Ramazan ayının manevi iklimini yansıtmak amacıyla düzenlediğimiz sergimiz, bu önemli kitapta yer alan 17 ila 20. yüzyılın en mühim yazı simalarının, her biri diğerinden kıymetli yazılarıyla yani kalem güzelleriyle taçlanıyor. ‘Medeniyetimizin Kalem Güzelleri’ sergisinde Türk hat sanatının Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine, hattat Hasan Üsküdari’den hattat Hamit Aytaç’a kadar, dört asırda, 367 yıllık yazı yolculuğunu izlemek mümkün.”